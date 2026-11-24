Prinča Viljama un Ketrīnas lauku rezidencē notikusi ielaušanās - aizturēti divi vīrieši
Lielbritānijā aizturēti divi vīrieši aizdomās par ielaušanos un nelikumīgu iekļūšanu Velsas prinča Viljama un viņa sievas Ketrīnas lauku rezidencē.
Norfolkas policija informē, ka pirmdienas vakarā saņemts ziņojums par aizdomīgām darbībām kādā īpašumā, kas atrodas karaliskās ģimenes Sandringemas muižas teritorijā Anglijas austrumos. Incidenta brīdī ēkā neviens neatradās.
Par ielaušanos pirmais ziņoja britu laikraksts “The Sun”, atklājot, ka policija izmeklē notikušo Anmerholā – desmit guļamistabu rezidencē, kuru nelaiķe karaliene Elizabete II Viljamam un Keitai 2011. gadā uzdāvināja kāzu dāvanā. Lai gan pāris šo īpašumu izmanto brīvdienām un atpūtai, viņu galvenā dzīvesvieta atrodas Vindzoras pils teritorijā uz rietumiem no Londonas.
Prinča Viljama pārstāvis norādīja, ka jautājumi, kas saistīti ar drošību, netiek komentēti.
Ziņas par ielaušanos izskanēja laikā, kad princis Viljams viesojās pie Lielbritānijas premjerministra Endija Bērnema viņa rezidencē Dauningstrītā 10. Lai gan britu karaliskās ģimenes pārstāvji regulāri tiekas ar politiķiem un valdības ministriem oficiālos pasākumos, viņu vizītes premjerministra rezidencē ir salīdzinoši retas.
Karaliene Elizabete II 1955. gadā tur vakariņoja ar Vinstonu Čērčilu viņa demisijas priekšvakarā, savukārt 2012. gadā savas valdīšanas dimanta jubilejas laikā piedalījās valdības sēdē, kļūstot, iespējams, par pirmo britu monarhu aptuveni 200 gadu laikā, kurš to darījis.
Dauningstrītu pirms kāpšanas tronī vairākkārt apmeklējis arī pašreizējais karalis Čārlzs III, savukārt Viljama māte princese Diāna tur viesojās pirms teju 37 gadiem – 1989. gadā.