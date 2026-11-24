Kevins atgriežas? Top jauna filmas "Viens pats mājās" daļa, taču oriģināla režisors uzskata, ka ir jau par vēlu
Īsi pirms Ziemassvētku gaidīšanas laika pasauli pāršalkusi ziņa, kas iepriecinājusi daudzus leģendārās komēdijas "Viens pats mājās" fanus – pēc 34 gadiem Makolijs Kalkins varētu atgriezties Kevina Makalistera lomā. Tomēr oriģinālās filmas režisors Kriss Kolumbss uzskata, ka jaunais turpinājums vairs nespētu atgūt oriģināla burvību. Un tam ir emocionāls iemesls.
Kļuvis zināms, ka kompānija "Disney" sākusi darbu pie jaunas filmas "Viens pats mājās". Pie tās scenārija kopā ar Kalkinu strādā Sets Rogens un Evans Goldbergs, kuri būs arī filmas producenti. Projekts pagaidām ir agrīnā izstrādes stadijā, un plašāka informācija par aktieru sastāvu, sižetu un iespējamo pirmizrādes datumu vēl netiek atklāta. Arī pati kompānija "Disney" ziņas par projektu pagaidām nav komentējusi.
Interesanti, ka vien dažas minūtes pirms ziņu par jauno filmu nonākšanas atklātībā "Variety" par iespējamo turpinājumu iztaujāja pirmo divu filmu režisoru Krisu Kolumbu. Tobrīd viņš vēl neesot zinājis par jauno projektu.
Režisors norādīja, ka filmas panākumi lielā mērā bija saistīti ar Kalkina un aktrises Ketrīnas O'Hāras saspēli. Aktrise, kura atveidoja Kevina mammu Keitu Makalisteri, šā gada 30. janvārī 71 gada vecumā devās mūžībā. "Ketrīna, kā jau vienmēr esmu teicis, ir 50 procenti no filmas "Viens pats mājās"," uzsvēra Kolumbss.
Makolijs Kalkins komēdijā "Viens pats mājās"
2015. gadā aprit 25 gadi kopš uz ekrāniem iznāca populārā Ziemassvētku komēdija ar Makoliju Kalkinu galvenajā lomā – „Viens pats ...
Viņaprāt, tieši mātes un dēla attiecības veidoja filmas emocionālo kodolu, bez kura turpinājumu būtu grūti iedomāties.
Režisors arī uzsvēra aktieru Džo Peši un Daniela Stērna nozīmi. Abi atveidoja neveiklos laupītājus Hariju un Mārvu, kuru savstarpējo saspēli vēlākajiem filmu veidotājiem, pēc Kolumba domām, tā arī nav izdevies atkārtot.
Par iespējamo atgriešanos Kevina lomā Kalkins publiski izteicies jau iepriekš. Pērn novembrī aktieris dalījās ar savu redzējumu par filmas turpinājumu, kurā nu jau pieaugušais Kevins būtu šķīries vīrietis vai atraitnis, kurš viens audzina bērnu. Pārņemts ar darbu, viņš bērnam veltītu pārāk maz uzmanības, līdz kādu dienu lomas apmainītos – šoreiz pats Kevins paliktu aiz mājas durvīm. Vai tieši šī iecere tiks izmantota jaunajā filmā, pagaidām nav zināms.
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Pirmā filma "Viens pats mājās" uz kinoekrāniem nonāca 1990. gadā, savukārt divus gadus vēlāk skatītājus priecēja tās turpinājums "Viens pats mājās 2: Apmaldījies Ņujorkā". Lai gan kopš tā laika tapušas vēl četras franšīzes filmas, nevienā no tām Kalkins nav atgriezies Kevina lomā.