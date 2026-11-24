TV
Šodien 17:26
Vai Magonei jauna simpātija? Flirtā izvēršas šovu zvaiznes tikšanās ar rakstnieku Helmutu Bēķi
Šovā “Slavenības. Bez filtra” dzejniece Magone apmeklē rakstnieka Helmuta Bēķa grāmatas atklāšanu, kur sastopas ar sev neierastu kultūras pasauli. Atšķirīgais mākslinieciskais skatījums gan netraucē sarunai ar grāmatas autoru – starp abiem uzvirmo komplimenti un rotaļīga koķetērija.
Helmuts atklāj, ka Magone, viņaprāt, ir labākā šovmene Latvijā. Arī pati Magone nepaliek parādā komplimentus, atzīstot, ka rakstnieks šķiet interesants un pašpārliecināts.
Saruna kļūst īpaši poētiska – Helmuts Magoni salīdzina ar pašu magones ziedu, kuru nevar noplūkt. Magonei šāda metafora ļoti nāca pie sirds: “Neplūciet magones, apbrīnojiet, audzējiet!”
Šovu zvaigznes Magones dzejas grāmatas "Magoņu dvēseles" atvēršanas svētki
2026. gada 22. janvārī kafejnīcā "Ezītis miglā" notika šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes dzejnieces Magones Liedeskalnas jaunās dzejas grāmatas "Magoņu ...