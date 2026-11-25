Brūsa Vilisa meita atvainojas, ka publiskojusi pārāk privātu fotogrāfiju
Brūsa Vilisa 32 gadus vecā meita Talula dalījās ar retu sava tēva fotogrāfiju, taču vēlāk atzina, ka nebija aizdomājusies, vai šis mirklis nav pārāk personisks, lai to publiskotu.
Talula Vilisa atvainojusies par intīmas un pārāk personiskas sava tēva Brūsa Vilisa fotogrāfijas publicēšanu, kas bija tapusi ģimenes apciemojuma laikā. Sestdien, 21. novembrī, Holivudas aktiera meita savā “Instagram” lapā ievietoja fotogrāfiju, kurā abi ar 71 gadu veco tēvu redzami, sadevušies rokās un sēžot terases šūpolēs. Fotogrāfijā Talula apskāvusi tēvu, kurš ģērbies pelēkā adītā jakā un laškrāsas kreklā. Abi baudīja saulainu pēcpusdienu zaļumu ieskautā terasē.
Tomēr jau nākamajā dienā Talula fotogrāfiju no sava konta izdzēsa, atzīstot, ka nebija apsvērusi, vai šis mirklis nav pārāk privāts, lai ar to dalītos publiski.
Nākamajā ierakstā viņa paskaidroja: "Sveiki! Vakar publicēju tēta fotogrāfiju, jo mums bija BRĪNIŠĶĪGA tikšanās. Palūdzu kādam iemūžināt ļoti mīļu mirkli, kad kopā skatījāmies video, kurā dzied Frenkijs Valli. Mani tik ļoti aizkustināja šī mirkļa sirsnība, ka neaizdomājos, vai fotogrāfija nav pārāk intīma, lai to rādītu citiem. Es to atzīstu un apsolu turpmāk rīkoties apdomīgāk. Zinu, ka jūs visi viņu mīlat. Arī es viņu mīlu. Mana ģimene viņu mīl. Un viņš joprojām ir un vienmēr būs tas pats īstais varonis, kādu mēs viņu pazīstam."
Filmas "Cietais rieksts" zvaigznei 2023. gada februārī diagnosticēja frontotemporālo demenci. Pirms tam aktieris bija pārtraucis savu karjeru afāzijas dēļ – traucējumu, kas ietekmē cilvēka spēju sazināties.
Par afāziju Vilisa ģimene pirmo reizi paziņoja 2022. gada martā, bet nākamajā gadā apstiprināja, ka slimība ir progresējusi. Kopš diagnozes noteikšanas Viliss dzīvo prom no sabiedrības uzmanības, tikai ģimene ik pa laikam pastāsta par viņa dzīvi.
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Talula ir jaunākā no trim Brūsa un viņa bijušās sievas, aktrises Demijas Mūras, meitām. Viņas vecākās māsas ir 37 gadus vecā Rūmera un 35 gadus vecā Skauta.
Fotogrāfija publicēta vairākus mēnešus pēc Talulas kāzām ar mūziķi Džastinu Eisu, kuras apmeklēja arī viņas tēvs, kurš kopš saslimšanas sabiedrībā izgājis ļoti reti. Aktieris bija redzams vairākās žurnāla "Vogue" publicētajās fotogrāfijās. Vienā no tām iemūžināts īpaši aizkustinošs mirklis – Viliss apskauj meitu, vienlaikus turot pie rokas savu jauno znotu. Daloties ar šo fotogrāfiju, Tallula rakstīja: "Sirsnīgs mirklis kopā ar tēti un Džastinu kāzu nedēļas nogales sākumā."
Pērn aktiera sieva Emma Heminga-Vilisa atklāja, ka, slimībai progresējot, Brūss pārcēlies no ģimenes mājām uz atsevišķu dzīvesvietu. "Brūss pats to vēlētos mūsu meitu labā. Viņš gribētu, lai meitenes dzīvotu mājās, kas vairāk pielāgotas viņu, nevis Brūsa vajadzībām," viņa sacīja. Tagad aktieris dzīvo vienstāva mājā, kur par viņu visu diennakti gādā aprūpes speciālistu komanda. Janvārī aktiera sieva Emma Heminga-Vilisa atklāja, ka Brūss pats nemaz neapzinās, ka viņam ir demence. Abi apprecējās 2009. gadā, un viņu ģimenē aug divas meitas – 14 gadus vecā Meibela un 12 gadus vecā Evelīna.
Brūss Villiss un viņa ģimene
Emma paskaidroja, ka aktierim ir anozognozija – neiroloģisks simptoms, kura dēļ cilvēks nespēj apzināties vai izprast savu veselības stāvokli. Heminga-Vilisa arī pastāstījusi par pretrunīgajām izjūtām pirms savas 50. dzimšanas dienas jūnijā. Viņa atzina, ka vīra veselības stāvokļa dēļ pēdējā laikā nav bijis noskaņojuma kaut ko svinēt.
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"Neesmu pārliecināta, vai vispār vēlējos kaut ko rīkot, taču kāda draudzene mani neatlaidīgi mudināja, sakot: ‘Zini ko, tu taču negribi palaist garām savu 50. dzimšanas dienu. Tev tā kaut kādā veidā ir jānosvin.’ Es nesteidzos ar lēmumu un kārtīgi par to padomāju," viņa pastāstīja podkāstā "Making Space". Emma arī atzina, ka nemitīgi cīnās ar vainas izjūtu. "Man šķiet, ka vainas apziņa ir kaut kas tāds, ko es pastāvīgi nēsāju sev līdzi. Taču esmu sapratusi, ka tā patiesībā nekādi nepalīdz."