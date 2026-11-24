Slavenības
Šodien 15:55
VIDEO: Jānis Jubalts stāsta, ko jaunībā nekādi nav gribējis darīt
Šovs “Izklausies redzēts” dalībniekiem ir ne tikai iespēja parādīt savas spējas, bet arī drosmīgi izkāpt ārpus ierastās komforta zonas. Pieaicinātā žūrijas locekļa lomā iejuties grupas "Prāta vētra" mūziķis Jānis Jubalts, kurš atklāj, kā pats savulaik saskāries ar dažādiem karjeras izaicinājumiem.
Mūziķis atzīst, ka vērtēt citus māksliniekus viņam nemaz nepatīk, jo aiz katra priekšnesuma stāv cilvēka ieguldītais darbs un emocijas. Savukārt attieksme pret kritiku gadu gaitā esot mainījusies – jaunībā negatīvus vārdus uztvēris daudz asāk, bet ar laiku iemācījies tajos saskatīt arī noderīgas atziņas.
Atceroties jaunības lielākās mocības, Jānis nosauc pavisam negaidītu pārbaudījumu – cukurbiešu ravēšanu. Astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados jauniešiem bijis jādodas palīgā uz laukiem. “Tie man vienkārši… šausmīgi riebās,” atceras Jubalts, stāstot par agrajiem rītiem, garajām cukurbiešu vagām un vēlmi darīt jebko citu, tikai ne ravēt.