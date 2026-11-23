Leģendārā trimdas rokgrupa “Alis P” jau šonedēļ uzstāsies Rīgas kultūrvietā “Vagonu Halle”
Sestdien, 28. novembrī, Rīgā, “Vagonu Hallē” (Vagonu ielā 21), ar koncertu uzstāsies Zviedrijā uzaugušā trimdas latviešu ģitārista, dziedātāja un dziesmu autora Gundara Ruļļa muzikālais projekts “Alis P”.
“Alis P” ir viena no savdabīgākajām un spilgtākajām parādībām latviešu alternatīvā roka un postpanka vēsturē. Projekts savu darbību aizsāka pagājušā gadsimta 80. gados Zviedrijā, izjūkot grupai “Prusaku Anamblis”, bet 21. gadsimta sākumā pārcēlās uz Latviju, ienesot vietējā mūzikas ainā rietumniecisku brīvības garu, ironisku poētiku un nepiespiestu enerģiju.
Grupas daiļradē savijas roka, pankroka un blūza elementi ar trāpīgiem, nereti asprātīgiem un filozofiskiem tekstiem. Klausītājiem “Alis P” labi pazīstami ar tādām radiostacijās iemīļotām dziesmām kā “Gaismas ceļš”, “Arī panki precas”, kā arī skaņdarbiem no Mūzikas ierakstu Gada balvai nominētā albuma “Ciparu pasaule”. Koncertā “Vagonu Hallē” izskanēs gan grupas zelta fonda dziesmas, gan citas kompozīcijas.
Ieeja no plkst. 19.00, koncerta sākums plkst. 20.00.