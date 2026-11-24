"Sliktais zēns" Zlatans Ibrahimovičs pievienosies Pīrsam Brosnanam, Helēnai Mirenai un Tomam Hārdijam gangsteru seriālā "MobLand"
Zviedrijas futbola leģenda Zlatans Ibrahimovičs pēc profesionālā futbolista karjeras noslēguma negrasās laiski zvilnēt uz dīvāna — 2026. gadā pabijis Pasaules kausa izcīņas spēļu komentētāja lomā, nu viņš pievērsies skarbajam kino, kur pilnā mērā varēs izpaust savu bezkompromisa raksturu.
Kā vēsta “The Sun”, 45 gadus vecais Ibrahimovičs, kurš tikai pirms trim gadiem uzkāra vadzī futbolzābakus, ieguvis ļaundara lomu straumēšanas platformas “Paramount+” gangsteru seriāla “MobLand” trešajā sezonā. Tajā viņš filmēsies kopā ar tādām Holivudas zvaigznēm kā Toms Hārdijs, Helēna Mirena un Pīrss Brosnans. Paredzams, ka filmēšana sāksies jau tuvākajā laikā.
“Seriāla veidotāji ir ļoti sajūsmināti par iespēju piesaistīt Zlatanu aktieru sastāvam. Seriālā jau tāpat netrūkst zvaigžņu, taču šāda negaidīta izvēle noteikti palīdzēs piesaistīt vēl lielāku uzmanību un izraisīs plašas diskusijas,” izdevumam atklāja kāda informēta persona. “Zlatanam ir tieši tāds izskats, kāds nepieciešams “sliktā zēna” lomai. Turklāt viņa iespaidīgais 195 centimetru garais augums piešķir viņam patiesi draudīgu tēlu.”
Viens no 2025. gadā debitējušā seriāla režisoriem ir Gajs Ričijs, kurš ne tikai savulaik bija popa karalienes Madonnas laulātais draugs, bet arī ieguva pasaules slavu ar tādām kulta statusu ieguvušajām melnajām gangsteru komēdijām kā "Nav dūmu bez stobriem" (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) un "Ķēriens" (Snatch), bet arī grāvēju "Šerloks Holmss" un tā turpinājumu "Šerloks Holmss: Ēnu spēle" (Sherlock Holmes: A Game of Shadows).
Ibrahimovičam jau ir pieredze aktiermākslā, 2023. gada franču piedzīvojumu komēdijā “Asterikss un Obelikss: Vidus karaliste” (Asterix & Obelix: The Middle Kingdom) viņš atveidoja romiešu karotāju.
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Zlatans Ibrahimovičs tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem uzbrucējiem un ir viens no titulētākajiem futbolistiem pasaulē. Savas profesionālās karjeras laikā no 1999. līdz 2023. gadam viņš izcīnījis 34 trofejas un guvis vairāk nekā 570 vārtu, tostarp vairāk nekā 500 klubu sastāvā. 22 gadus spēlējot Zviedrijas izlasē, ar 62 gūtiem vārtiem viņš joprojām ir visu laiku rezultatīvākais savas valsts pārstāvis. Viņš pārstāvēja Zviedriju 2002. un 2006. gada Pasaules kausa izcīņā, kā arī 2004., 2008., 2012. un 2016. gada Eiropas čempionātos.
Karjeru sācis dzimtās pilsētas klubā "Malmö FF", viņš baudīja superzvaigznes statusu tādos klubos kā "Ajax", "Juventus", Milānas "Inter", "Barcelona", "AC Milan", Parīzes "Saint-Germain", Mančestras "United" un "LA Galaxy". Karjeru viņš noslēdza Milānā, atgriežoties "AC Milan".
2013. gadā Ibrahimovičs tika iekļauts FIFA “FIFPro” pasaules simboliskajā izlasē, savukārt UEFA gada simboliskajā izlasē viņš iekļuva četras reizes — 2007., 2009., 2013. un 2014. gadā. 2014. gada decembrī Zviedrijas laikraksts “Dagens Nyheter” Ibrahimoviču ierindoja otrajā vietā visu laiku izcilāko Zviedrijas sportistu sarakstā, viņu apsteidzot tikai leģendārajam tenisistam Bjērnam Borgam.