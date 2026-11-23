Pirmizrādi piedzīvo dokumentālā filma par grupu "Pienvedēja piedzīvojumi"
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē šodien plkst.16 pirmizrādi piedzīvoja kino režisora Jāņa Orbidāna dokumentālā filma par grupu "Pienvedēja piedzīvojumi", ...
Slavenā grupa “Pienvedēja Piedzīvojumi” aicina uz gada noslēguma koncertu
12. decembrī Rīgā, Vagonu zālē (Vagonu ielā 21, Rīga), ar savu šī gada pēdējo koncertu uzstāsies viena no Latvijas alternatīvā roka spilgtākajām grupām – “Pienvedēja Piedzīvojumi”.
Grupas gaitas aizsākās 1994. gadā, kad Sabilē satikās trīs draugi, kurus vienoja kopīga interese par tā laika aktuālo grunge skanējumu. Pirmie koncerti notika turpat Sabilē, taču neatlaidīgs darbs pie sava unikālā rokraksta 1996. gadā rezultējās ilgtermiņa sadarbībā ar izdevniecību “Mikrofona ieraksti”, iezīmējot grupas straujo augšupeju.
Vairāk nekā trīs gadu desmitus grupa darbojas nemainīgā sastāvā – Māris Žigats (balss, bass), Aldis Lunde (ģitāra) un Pēteris Lunde (bungas). Šajā laikā izdoti septiņi studijas albumi, sarakstīta grāmata, uzņemta filma un nospēlēti neskaitāmi daudz koncertu, radot dziesmas, kas kļuvušas par veselas paaudzes himnām.
“Pienvedēja Piedzīvojumu” koncerti klausītājiem vienmēr ir īpaši gaidīts notikums, kas apvieno nostaļģiskas melodijas un nerimstošu enerģiju. Lai gan gadu gaitā grupas skanējums ir attīstījies, tas nemainīgi balstās uz dziļiem un kvalitatīviem dziesmu tekstiem, Māra Žigata neatkārtojamo vokālu un basa partijām, Alda Lundes roķīgi pancīgajiem ģitāras rifiem un Pētera Lundes jaudīgo, tikai “Pienvedējiem” raksturīgo ritma dinamiku.
Ieeja no plkst. 19.00, koncerta sākums paredzēts plkst. 20.00.
"Pienvedēja piedzīvojumi" ar koncertu Hanzas peronā nosvin grupas 25 gadus
Grupas "Pienvedēja piedzīvojumi" koncerts 2022. gada aprīlī
2022. gada aprīļa nogalē leģendārā latviešu rokgrupa "Pienvedēja piedzīvojumi" pulcēja kuplu klausītāju un atbalstītāju pulku koncertā Latvijas 1. rokkafejnīcā.