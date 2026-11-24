Dženifera Lorensa sarindo Holivudas aktierus pēc tā, cik labi viņi skūpstās
Aktrise Dženifera Lorensa, kura 2012. gada 23. martā pirmo reizi parādījās uz kinoekrāniem Katnisas Everdīnas lomā filmā "Bada spēles" ("The Hunger Games"), atklājusi, ar kuru no saviem ekrāna partneriem skūpstīties bijis vispatīkamāk un ar kuru – vismazāk patīkami.
36 gadus vecā Holivudas aktrise atzina, ka viņas skūpstu reitinga pirmajā vietā ierindojas Džošs Hačersons. Šādu izvēli viņa izdarīja jautras sarunas laikā ar televīzijas raidījumu vadītāju Endiju Koenu, sēžot līdzās savam kādreizējam filmas "Bada spēles" kolēģim.
Dženifera Lorensa viesojās sarunu šovā "Watch What Happens Live", kur Koens viņai ierosināja sarindot piecus aktierus, ar kuriem nācies skūpstīties filmēšanas laukumā. Viņu vidū bija Liams Hemsvorts, Bredlijs Kūpers, Džošs Hačersons, Kriss Prats un Timotijs Šalamē.
Sākumā Lorensa nosauca Pratu un Šalamē, taču Koens viņu pārtrauca, atgādinot, ka saraksts jāsāk ar vislabāko skūpstu. Tad aktrise pirmajā vietā ierindoja Hačersonu, kurš par šādu novērtējumu bija acīmredzami iepriecināts. Viņš pasmaidīja un draudzīgi sasita dūres ar Lorensu.
Otrajā vietā aktrise ierindoja Hemsvortu, bet trešajā – Kūperu. Ceturtajā vietā palika Šalamē, savukārt saraksta pēdējā vietā nonāca Prats.
Šī izvēle atsauca atmiņā arī Lorensas skūpstīšanās ainas ar Pratu 2016. gada filmā "Pasažieri" ("Passengers"). Aktrise jau iepriekš bija atzinusi, ka skūpstīties ar Pratu viņai šķitis savādi, jo tolaik aktieris bija precējies.
Lai gan Lorensa apzinājās, ka romantiskās ainas ir daļa no viņas darba, viņa tik un tā jutās vainīga. Aktrise pat piezvanījusi savai mātei, lūdzot viņu pārliecināt, ka šādā situācijā nav nekā nosodāma.