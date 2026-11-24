52 gadu vecā Viktorija Bekhema parāda savu figūru pieticīgā sporta tērpā
Modes dizainere Viktorija Bekhema sociālajos tīklos publiskojusi kadrus no treniņa sporta zālē, izrādot savu lielisko fizisko formu. Tomēr šoreiz viņai nācies trenēties vienai, un Viktorija neslēpa, ka pietrūkst ierastā treniņu biedra – vīra Deivida Bekhema.
Tērpusies melnā sporta krūšturī un pieskaņotos legingos, Viktorija pozēja kameras priekšā. Pie publicētā attēla viņa rakstīja: "Man tevis pietrūkst sporta zālē, Deivid Bekhem."
Deivids un Viktorija bieži trenējas kopā savas greznās mājas sporta zālē un regulāri dalās ar fotogrāfijām, kurās redzams, kā abi nododas fiziskajām aktivitātēm. Tomēr šoreiz Viktorijai nācies trenēties vienai.
Nav zināms, kur tobrīd atradās Deivids, taču aptuveni stundu pēc sievas ieraksta viņš sociālajos tīklos dalījās ar UNICEF publikāciju par godu Pasaules bērnu dienai (Viņš ir organizācijas labas gribas vēstnieks.). Viktorija šo ierakstu atzīmēja ar "patīk".
Pēdējo reizi Deivids un Viktorija sabiedrībā kopā redzēti aizvadītajā nedēļā Parīzē, kur abi apmeklēja dēla Romeo debijas filmas "Forty Love" pasaules pirmizrādi kinoteātrī "Le Grand Rex". Šajā franču filmā par homoseksuālu tenisistu attiecībām 24 gadus vecais Romeo Bekhems debitē aktiera lomā, atveidojot harizmātisku sportistu, kurš laukumā sacenšas ar Sašu Gallo (Pols Kiršers). Filmas pirmizrādē Romeo atbalstīja vecāki un draudzene Kima Tērnbula. Ģimene arī kopīgi pozēja fotogrāfiem uz sarkanā paklāja.
52 gadus vecā modes dizainere pasākumam bija izvēlējusies elegantu melnu bikškostīmu un melnas augstpapēžu kurpes ar smailiem purngaliem. Savukārt Deivids, kā ierasts, izskatījās izsmalcināti, tērpies uzvalkā, ko papildināja gara, sarkana šalle. Kima piesaistīja skatienus garā, sarkanā satīna kleitā ar ap kaklu sasienamu augšdaļu. Viņas tumšie mati bija ieveidoti elegantā sakārtojumā. Romeo bija izvēlējies melnu uzvalku, melnbalti svītrainu kreklu ar melnu apkakli un pieskaņotu kaklasaiti. Pirmizrādi apmeklēja arī Romeo kolēģis Pols Kiršers, kurš bija ģērbies tumši zilā jakā ar paceltu apkakli un baltā kreklā.
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Tikmēr Bekhemu ģimene atkal nonākusi mediju uzmanības centrā pēc tam, kad dīdžejs Fat Tony televīzijas tiešraidē pārsteigti reaģēja uz negaidītu jautājumu par to, vai Bekhemu ģimene spēs izlīgt līdz Ziemassvētkiem. Deivida un Viktorijas ilggadējais draugs, 59 gadus vecais dīdžejs, viesojās raidījumā "Good Morning Britain", kur tika iztaujāts par ģimenes nesaskaņām un iespējamo izlīgumu ar Bruklinu Bekhemu un viņa sievu Nikolu Pelcu.
Fat Tony savulaik bija dīdžejs Bruklina un Nikolas kāzās 2022. gadā. Vēlāk Bruklins apgalvoja, ka viņa māte Viktorija kāzu svinībās esot dejojusi "nepiedienīgi".
Dīdžeja attiecības ar Bekhemu ģimeni kļuva sarežģītākas pēc tam, kad viņš janvārī publiski izteicās par ģimenes konfliktu. Tas notika pēc Bruklina asā paziņojuma, kurā viņš kritizēja savus vecākus.
Tagad, atkal ierauts ģimenes nesaskaņu apspriešanā, Fat Tony atzina, ka šī situācija ir sāpīga visiem iesaistītajiem. "Esmu redzējis, cik sāpīgi tas ir Bruklinam un Nikolai, un esmu redzējis, cik ļoti tas sāp arī Viktorijai un Deividam," viņš sacīja.
Kad raidījuma vadītāja jautāja, vai Bekhemu ģimene varētu salabt līdz Ziemassvētkiem, dīdžejs atbildēja: "Es nezinu. Paklausieties, viņi ir ģimene. Ģimenēs cilvēki strīdas un reizēm pārtrauc attiecības. Un skumjākais šīs ģimenes gadījumā ir tas, ka viss notiek sabiedrības acu priekšā. Ļaujiet viņiem dzīvot savu dzīvi un pašiem atrisināt savas domstarpības. Tā nav mūsu darīšana. Es par to vienreiz esmu izteicies, un tagad, lai kur es dotos, man atkal un atkal uzdod vienu un to pašu jautājumu."