FOTO, VIDEO. Princis Harijs ierauj viskija graķīti un tiešajā ēterā atklāj Ziemassvētku plānus
Viesojoties britu televīzijas raidījumā "This Morning", princis Harijs iemēģināja roku Ziemassvētku kūkas gatavošanā, nobaudīja glāzīti viskija un atklāja, kā viņa ģimene šogad plāno pavadīt svētkus.
Princis Harijs sācis gatavoties svētkiem. 20. novembrī viesojoties britu sarunu raidījumā "This Morning", viņš izmēģināja roku Ziemassvētku kūkas gatavošanā. Viskijs galdā parādījās brīdī, kad Harijs kopā ar raidījuma vadītājiem Alisoni Hamondu un Dermotu O'Līriju palīdzēja šefpavāram Filam Vikerijam pagatavot tradicionālo svētku gardumu. Negaidītais piedāvājums noprovēt viskiju princi acīmredzami pārsteidza. Hamonda pēkšņi pacēla glāzīti un uzsauca: "Priekā!"
Princis Harijs TV šovā palīdz gatavot Ziemassvētku kūku
"Kas tas ir?" princis izbrīnīts jautāja. "Harij, tev tas tagad ir jāizdzer. Tas ir alkohols," atbildēja Vikerijs. "Es jau nojaušu, uz ko tas viss velk," smejoties noteica Harijs. "Es reiz gatavoju kūku tavai vecvecmāmiņai, un man tajā bija jāpievieno noteikts viskijs," paskaidroja šefpavārs.
Pēc šī īsā paskaidrojuma Harijs, abi raidījuma vadītāji un Vikerijs saskandināja glāzītes un izdzēra viskiju. Princis pēc pirmā malka vairākas reizes ieklepojās. "Cik daudz tā viskija īsti jālej kūkā?" viņš aizsmakušā balsī apjautājās. "Gribi vēl vienu?" apvaicājās Vikerijs. "Nē, paldies, man pietiks," atteicās Harijs. Pēc tam viņš, vēršoties pie Hamondas, pajokoja par šefpavāru: "Man šķiet, viņš to dzer jau visu rītu!"
Lai gan Harijs televīzijas studijā labprāt izmēģināja savas prasmes Ziemassvētku kūkas gatavošanā, princis atzina, ka mājās svētku ēdienu gatavošanā, visticamāk, īpaši neiesaistīsies. "Mana sieva Megana Mārkla ļoti labi gatavo, un arī mana sievasmāte Dorija Raglanda ir lieliska pavāre, tāpēc es to atstāšu viņu ziņā," viņš sacīja.
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Šogad Harija bērni pirmo reizi Ziemassvētkus svinēs Lielbritānijā. Kā izrādās, princis Ārčijs un princese Lilibeta ar nepacietību gaida iespēju ieraudzīt sniegu. Ģimene jau sākusi baudīt svētku noskaņu. Aizvadītās nedēļas sākumā viņi apmeklēja Londonas Ziemassvētku atrakciju parku. ““Winter Wonderland” ir lieliska vieta," sacīja Harijs. "Jaunībā, kad tur devos, es izmēģināju visas atrakcijas. Taču, kad tev ir bērni, viss ir citādi. Tad tu dodies uz Ziemassvētku vecīša valstību un skraidi apkārt kopā ar bērniem."
Lai gan sākotnēji izskanēja minējumi par iespējamu došanos uz ASV, ģimene ir izlēmusi palikt Lielbritānijā. Kā vēsta izdevums “People”, pāris vēlas mierīgus un klusus svētkus bez lieka stresa un pārlidojumiem, jo Meganu šobrīd smagi nomāc tiesu darbi un apsūdzības, kas izvirzītas viņas atsvešinātajam tēvam Tomasam Mārklam. Neskatoties uz atgriešanos Lielbritānijā, Saseksas hercogi nav iekļauti karaļa Čārlza III viesu sarakstā tradicionālajām svinībām Sandringemas muižā, kā arī neapmeklēs Velsas princeses Ketrīnas rīkoto Ziemassvētku dievkalpojumu. Par to vēsta “The Telegraph”. Karaliskās ģimenes biogrāfi norāda, ka attiecības joprojām ir saspringtas un kopīga svinēšana nebija pat apspriesta. Pārim pietuvināti avoti gan piebilst, ka Harijs plāno ievērot savu ierasto svētku tradīciju un Ziemassvētku laikā sazināties ar tēvu, karali Čārlzu, vismaz telefoniski vai videozvanā.