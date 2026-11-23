"Līvu" koncerts Liepājā 2026. gada novembrī
2026. gada 20. novembrī leģendārā latviešu rokgrupa "Līvi", turpinot svinēt savu 50 gadu jubileju, aizvadīja koncertu dzimtajā Liepājā, koncertzālē "Lielais ...
FOTO: "Līvi" nosvin savus 50 ar varenu koncertu dzimtajā Liepājā
Aizvadītās nedēļas nogalē, 20. novembrī, leģendārā latviešu rokgrupa "Līvi", turpinot svinēt savu 50 gadu jubileju, aizvadīja koncertu dzimtajā Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars".
Koncertā kopā ar “Līviem” muzicēja arī viesmākslinieki – dziedātājs Emīls Balceris un grupa “The Hobos”. Īpašu uzmanību grupa veltīja arī jaunajai mūziķu paaudzei, apliecinot, ka Latvijas rokmūzikas tradīcijām ir ne tikai bagāta pagātne, bet arī nākotne. Dziesmā “Bailes par ziņģi” basģitāras partiju izpildīja jaunā mūziķe Justīne Čukure, kurai šī bija iespēja muzicēt kopā ar Latvijas rokmūzikas leģendām.
Koncertprogramma aptvēra dažādus grupas daiļrades posmus, ļaujot klausītājiem vēlreiz izdzīvot dziesmas, kas gadu desmitiem bijušas neatņemama Latvijas rokmūzikas sastāvdaļa. Koncertā skanēja dziesmas “Mazais sapnītis”, “Var jau būt”, “Metāla sirds”, “Pūlī”, “Ja tu mīli”, ”Nezāles neiznīkst”, “Rudens vēju muzikants”, “Rožu laukumu”, “Es karājos tavā bizē”, “Dzelzgriezējs”, “Spoku koks” un citas. Savukārt koncerta izskaņā izskanēja vēl četras dziesmas – “Dieva dēls”, “Kādā brīnišķā dienā”, “Meitene zeltene” un “Dzimtā valoda”, vēlreiz apliecinot, cik nozīmīga vieta “Līvu” mūzikai ir vairāku paaudžu klausītāju dzīvē.
Nākamā gada 7. maijā klausītājiem būs vēl viena iespēja piedzīvot jubilejas koncertu grupas dzimtajā pilsētā.