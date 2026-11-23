Operetes spožums gada nogalē - THE GRAND NIGHT četros Jaungada koncertos
Gada nogalē Operetes un muzikālais teātris aicina uz “THE GRAND NIGHT – Operetes Jaungada koncertiem”, kas no 16. līdz 30. decembrim notiks Jūrmalā, Rīgā un Ventspilī. Teātra vadošie solisti, simfoniskais orķestris, dejotāji un īpaši veidota scenogrāfija radīs krāšņu muzikālu svētku programmu ar Vīnes valšiem, operešu ārijām un ansambļiem.
Koncertu programmā skanēs Johana Štrausa, Franca Lehāra, Imres Kālmāna, Žaka Ofenbaha, Čarlza Lekoka un citu komponistu mūzika – gan klausītāju iemīļotas melodijas, gan retāk dzirdēti muzikālā teātra skaņdarbi. Līdzās Vīnes operetes klasikai programmā iekļauti arī franču operetes, spāņu sarsuelas un angļu komiskās operas melodijas, atklājot šī žanra bagātību, daudzveidību un spēju uzrunāt dažādu paaudžu klausītājus. Skanēs skaņdarbi no pasaulslavenajām operetēm “Smaidu zeme”, “Silva. Čardaša karaliene”, “Džudita”, “Paganīni” un “Monmartras vijolīte”, kā arī citiem muzikālā teātra darbiem. Ārijas, dueti un ansambļi atklās operetes teatrālo raksturu – romantiku, humoru un asprātību.
Koncertos piedalīsies Itālijā rezidējošā operdziedātāja Anta Jankovska, kura guvusi starptautisku atzinību ar Hannas Glavari lomu Lehāra Jautrajā atraitnē, un soprāns Anastasija Dolgoņenko – 1. Starptautiskā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursa otrās vietas ieguvēja, Džuditas titullomas un Vijolītes lomas atveidotāja Parīzes bohēmā. Viņām pievienosies soprāns Patrīcija Kozlovska, teātra vadošais tenors Dainis Skutelis, kurš atveidojis Edvīnu Silvā, Oktavio Džuditā un Raulu Parīzes bohēmā, kā arī pieredzējušais baritons Nauris Indzeris.
Pirmo reizi Operetes Jaungada koncertos dziedās tenors Juris Jope, kurš teātrī debitēja 2025. gadā Oktavio lomā Džuditā, bet šogad atveido Pikačeku Parīzes bohēmā. Viņš piedalīsies 16., 18. un 27. decembra koncertos.
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30. decembrī solistu ansamblim pievienosies baritons Renārs Tomašickis – jaunākais 1.Starptautiskā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursa dalībnieks, kurš guvis žūrijas atzinību un šovasar izpelnījies skatītāju ovācijas VIII Starptautiskajā Operetes festivālā. Šobrīd viņš studē Hāgas Karaliskajā konservatorijā Nīderlandē.
Koncertos piedalīsies dejotāji Ieva Kemlere un Andrejs Filipovs, operetes simfoniskais orķestris, diriģēs Atvars Lakstīgala. Tos vadīs Agija Ozoliņa-Kozlovska, Operetes un muzikālā teātra radošā direktore.
Horeogrāfe Ieva Kemlere, koncerta vizuālo tēlu veidos mākslinieces Inetas Sipunovas īpaši radīta scenogrāfija un multimediju risinājumi, kuru tehnisko īstenošanu nodrošinās Ansis Gornavs un SND | Stage'n Deco.
THE GRAND NIGHT – Operetes Jaungada koncerti notiks:
- 16. decembrī plkst. 18.00 – Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā;
- 18. decembrī plkst. 19.00 – Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Rīgā;
- 27. decembrī plkst. 16.00 – teātra namā “Jūras vārti”, Ventspilī;
- 30. decembrī plkst. 19.00 – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Rīgā.
THE GRAND NIGHT aicina gada nogali pavadīt svētku noskaņā, izbaudot operetes eleganci un tai raksturīgo dzīvesprieku. Biļetes uz koncertiem var kļūt arī par skaistu Ziemassvētku dāvanu.