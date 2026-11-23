Miks Dukurs atbrīvojas no jaunības kļūdām - likvidē sejas tetovējumus
Izteiksmīgie un stilīgie tetovējumi ilgus gadus bijuši populārā latviešu mūziķa Mika Dukura vizītkarte. Taču pēdējā laikā to skaits uz mākslinieka ķermeņa krietni sarucis – vismaz uz sejas.
Kāpēc Miks nolēmis atvadīties no savulaik tik nozīmīgajiem zīmējumiem, viņš atklāja diskusijā par nevēlamām estētiskās medicīnas sekām, kas norisinājās izstādē "Baltic Beauty 2026": “Pusaudža gados man bija ļoti smags aknes periods. Es sevi ārkārtīgi ienīdu un pārdzīvoju nopietnas psiholoģiskas grūtības. Lai atbrīvotos no aknes atstātajām rētām, man ieteica veikt ādas slīpēšanu. Taču tas nelīdzēja, tāpēc nolēmu izmēģināt radikālāku risinājumu – rētas aizklāt ar tetovējumiem. Tā uz manas sejas parādījās vairāki diezgan lieli zīmējumi.”
Miks Dukurs Lindas Rutules fotosesijā
Mūziķis Miks Dukurs fotogrāfijās, kā autore ir dziedātāja Normunda Rutuļa meita Linda Ofelia Rutule.
“Tagad es tos likvidēju, jo lēmumu par šo tetovējumu iegūšanu pieņēmu ne tajā veiksmīgākajā savas dzīves posmā. Mans tetovētājs bija labs draugs, un, kad sāku viņam lūgt arvien jaunus zīmējumus, kādā brīdī viņš man teica: “Mik, man šķiet, tev jau ir gana. Ir pienācis laiks apstāties!” Viņš nevēlējās man uztaisīt zīmējumus pa pusseju un centās atrunāt no šāda neprātīga soļa. Taču es viņā neieklausījos un aizgāju pie cita meistara. Rezultātā tieši šie tetovējumi man tagad ir jālikvidē,” atzīst Miks, sakot, ka nepieciešamas vairākas lāzerterapijas procedūras. “Pagaidām viss norit ļoti labi – uz vaigiem zīmējumi jau gandrīz vairs nav redzami, taču sejas sānos vēl saglabājies viens, kas nav pilnībā pazudis. Esmu optimisma pilns! Mūsdienu tehnoloģijas spēj paveikt brīnumus, tikai jāapbruņojas ar pacietību.”
“Tomēr jāatzīst pavisam godīgi – tetovējumu likvidēšana ir ļoti sāpīga. Daudz sāpīgāka nekā to iegūšana! Nemaz nerunājot par to, ka arī finansiāli šī procedūra nebūt nav lēts prieks,” bilst mūziķis, kas visus tetovējumus negrasās likvidēt, sakot: “Patiesībā es nekad neesmu tos veidojis tikai skaistuma dēļ. Katram no tiem manā dzīvē ir sava nozīme, un katrs kaut ko atgādina. Tiem, kas tikai plāno iegūt tetovējumu, varu dot vienu padomu: pieņemiet šo lēmumu ļoti pārdomāti un rūpīgi izvēlieties meistaru! Meklējiet tādu speciālistu, kuram patiesi rūp klients, nevis tādu, kurš cilvēku uztver tikai kā audeklu, uz kura demonstrēt jaunākās tehnoloģijas vai savas mākslinieciskās ambīcijas. Pats galvenais – visu kārtīgi pārdomājiet un konsultējieties ar speciālistu. Dzīvē mēdz būt periodi, kad īpaši svarīgi nepieņemt pārsteidzīgus un radikālus lēmumus. Tāpēc neatkārtojiet manas kļūdas!”