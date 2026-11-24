Baibas Bražes vīrs nav atnācis uz pieņemšanu pie prezidenta, jo sunim nepatīk mājās palikt vienam
Saeimas deputāte un bijusī ārlietu ministre Baiba Braže ar vīru, bijušo Nīderlandes diplomātu Tjako Teo van den Hūtu, pēc 21 gada laulībā tagad savas mantiskās attiecības reģistrējuši arī Latvijā.
Baiba Braže un Tjako Teo van den Hūts ir precējušies jau vairāk nekā 21 gadu. Pirms kāzām jau 2005. gada pavasarī pāris esot noslēdzis laulības līgumu par visas mantas šķirtību. “Tagad tas tika iztulkots un piereģistrēts arī Latvijā. Tas bija ļoti vienkārši, pateicoties Ineses Lībiņas-Egneres sekmīgajam darbam tieslietu ministres amatā. Viss izdarāms digitāli – gan tulkošana, gan e-dokumenta iesniegšana, nav nekur jāiet, jānes, jāsēž un jāgaida,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" situāciju skaidro Braže, kura pavisam drīz, 4. decembrī, svinēs 60. jubileju.
Valsts amatpersonu jaunākajā deklarācijā norādīts, ka Baibai Bražei pieder dzīvoklis Rīgā, kā arī īpašums Engures pagastā. Tāpat viņai pieder krājobligācijas, obligācijas un ieguldījumi vairākos fondos, kas ir vairāk nekā 117 000 eiro vērtībā. Savukārt bankās bijusī ārlietu ministre glabā vairāk nekā 164 000 eiro. 2023. gadā viņa arī reģistrējusi 2021. gada automobili "FIAT 500X".
18. novembra vakarā Nacionālajā teātrī Baiba Braže ar vīru Tjako Teo van den Hūtu izbaudīja valsts svētku koncertu. Pāris atzinīgi novērtēja koncertu, paužot, ka tas bijis lielisks un emocionāls jauniešu uzrunu dēļ.
Bet dažas stundas vēlāk uz svinīgo svētku pieņemšanu Rīgas pilī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai bijusī ārlietu ministre ieradās viena, bez vīra. “Uz pieņemšanu pilī devos viena, jo vīram bija jāparūpējas par mūsu suni Remu, kuram nepatīk mājās palikt vienam,” dzīvesbiedra prombūtni skaidroja Baiba Braže.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas