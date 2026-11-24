Nedēļas jaunumi "Tet+" - atgriežas komisāri Reksis un Megrē, šovā "Līmenis" cīņa finiša taisnē
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties tiešraides TV stratēģijas spēles "Līmenis" noslēgumu, seriālus "Komisārs Reksis: Vīnes aicinājums" un "Megrē".
Cīņa finiša taisnē
Klāt tiešraides TV stratēģijas spēles "Līmenis" noslēgums! "Līmenis" ir Latvijā vēl nebijis tiešraides realitātes šovs – 35 dienas tā dalībnieki dzīvo divās krasi atšķirīgās pasaulēs. Vieni bauda komfortu un privilēģijas, kamēr otri uzturas daudz skarbākos apstākļos, strādā, pelna un cīnās par iespēju uzlabot dzīves apstākļus. Abas pasaules ir cieši saistītas, bet spēles gaitu nemitīgi maina skatītāju balsojumi, izbalsošanas, dalībnieku rotācija un iespēja pāriet no viena “līmeņa” uz otru. "Līmenis" – tā ir sociālā piramīda realitātes šova formātā, kurā tiek pārbaudītas ne tikai dalībnieku izdzīvošanas spējas, bet arī viņu attiecības, vērtības un priekšstati par taisnīgumu.
Projekta filmēšana un tiešraide norisināsies līdz 29. novembrim – tātad tas noslēdzas šonedēļ! Kurš uzvarēs un iegūs galveno balvu – 10 000 eiro? To skaties tiešraidē izklaides platformā "Tet+" četros īpaši izveidotos kanālos, kur var sekot notikumiem jebkurā diennakts laikā. Kanālā "360" un "Tet+ Classic" ēterā skatītāji var sekot līdzi ikdienas 30 minūšu epizodēm pulksten 17.05 un iknedēļas izbalsošanas tiešraidēm pulksten 18.00.
Reksis atkal izmeklē
"Komisārs Reksis: Vīnes aicinājums" ir jauns, aizraujošs pavērsiens leģendārajā austriešu detektīvseriālā.
Pēc gadiem, kas pavadīti, izmeklējot noziegumus Itālijā, Reksis atkal apvieno spēkus ar Austrijas galvaspilsētas kriminālpolicijas komandu, lai stātos pretī jauniem izaicinājumiem. Šajā stāstā klasiskā detektīva tradīcijas savijas ar mūsdienu Vīnes noslēpumiem un spraigu darbību. Kopā ar savu jauno pārinieku un uzticamajiem kolēģiem Reksis dodas pa pēdām bīstamiem noziedzniekiem, pierādot, ka viņa izcilā oža, drosme un neatsveramā palīdzība ir neaizstājama jebkurā izmeklēšanā. Seriāls ar siltu humoru, negaidītiem pavērsieniem un neatkārtojamu Vīnes šarmu apliecina, ka īsta draudzība un taisnīguma meklējumi nekad nenoveco.
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Megrē mūsdienās
"Megrē" ir mūsdienīga un aizraujoša britu krimināldrāma, kas balstīta uz leģendārā beļģu rakstnieka Žorža Simenona slavenajiem romāniem.
Atšķirībā no tradicionālajām ekranizācijām, kur darbība parasti risinās pagājušajā gadsimtā, šis seriāls stāstu pārceļ uz mūsdienu Parīzi. Seriāla centrā ir Žils Megrē – jauns, netradicionāli domājošs un talantīgs Parīzes kriminālpolicijas izmeklētājs, kurš izceļas ar savu neparasto spēju izprast noziedznieku psiholoģiju un nepārspēto Parīzes ielu un tās iedzīvotāju pazīšanu. Kopā ar savu uzticīgo komandu viņš šķetina sarežģītas un tumšas slepkavību lietas.