63 gadu vecumā Holivudas režisors Kventins Tarantino atkal kļuvis par tēti
Slavenais Holivudas režisors Kventins Tarantino 63 gadu vecumā piedzīvojis priecīgu notikumu – viņš un viņa 43 gadus vecā sieva Daniela Pika sagaidījuši savu trešo bērnu. Pārim piedzimis dēls, vēsta žurnāls "People".
Priecīgo vēsti apstiprinājis režisora pārstāvis, norādot, ka abi vecāki ir ļoti laimīgi par ģimenes pieaugumu. Jaundzimušā vārds un precīzs dzimšanas datums pagaidām netiek atklāts. Tarantino un viņa sievai jau ir divi bērni – sešus gadus vecais dēls Leo un četrus gadus vecā meita Adriana.
Tarantino ar izraēliešu dziedātāju un modeli Danielu Piku iepazinās 2009. gadā Izraēlā. Pēc vairāku gadu attiecībām pāris izšķīrās, taču 2016. gadā atkal satuvinājās. Tas rezultējās ar kāzām 2018. gada novembrī Losandželosā.
Režisors, kurš pasaules slavu ieguvis ar tādām filmām kā "Lubene" ("Pulp Fiction"), "Nogalināt Bilu" ("Kill Bill") un "Reiz Holivudā" ("Once Upon a Time in Hollywood"), iepriekš atzinis, ka tēva loma viņam ir īpaši emocionāla. Pēdējos gados Tarantino arvien lielāku uzmanību velta ģimenei, savu privāto dzīvi lielākoties sargājot no sabiedrības acīm.