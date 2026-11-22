Grupā “Duets Sandra” notikušas pārmaiņas.
Mūzika
Šodien 21:00
Grupā “Duets Sandra” notikušas pārmaiņas - Andris Brīnums nāk klajā ar jaunumiem
Grupas “Duets Sandra” sastāvā notikušas pārmaiņas – aktīvo muzicēšanu duetā pārtraucis Andris Roga, kurš klausītāju vidū pazīstams arī kā Andrītis. Turpmāk viņa vietā kopā ar Andri Brīnumu uzstāsies Brīnuma sieva Oksana.
Par izmaiņām sociālajā tīklā “Facebook” pavēstījis Andris Brīnums. Viņš atklāj, ka ar Andri Rogu kopā muzicējuši desmit gadus pēc sākotnējās dueta solistes Sandras aiziešanas.
Līdz ar Oksanas pievienošanos duetā paplašinājies arī muzikālais repertuārs. Kā norāda Brīnums, viņa sieva izpilda dziesmas arī svešvalodās un pasaules klasikas skaņdarbus.
Brīnums piebilst, ka apmeklētāji un pasākumu organizētāji jauno sastāvu uzņēmuši atzinīgi, pat salīdzinot to ar “Dueta Sandra” zelta laikiem.
Vienlaikus Andris Roga no muzikālās dzīves nepazudīšot pavisam. Brīnums pieļauj, ka nākotnē viņi reizēm varētu uzstāties kopā, tostarp arī trijatā.