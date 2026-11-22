Mailija Sairusa apprecējusies ar savu mīļoto - kāzas notikušas romantiskā ceremonijā Kalifornijā
Amerikāņu dziedātāja Mailija Sairusa apprecējusies ar savu partneri, bundzinieku Maksu Morando, ar kuru ir kopā jau četrus gadus. Pāris laulības gredzenus mija sestdien, 21. novembrī, svinīgā ceremonijā Palmspringsā, Kalifornijā, vēsta BBC.
Publiskotajās kāzu fotogrāfijās redzams, ka ceremonija norisinājusies pie peldbaseina. Jaunais pāris viens otram solījis mūžīgu mīlestību zem ar baltām puķēm rotātas arkas. Mailija kāzu dienā bija tērpusies baltā kleitā.
Svinībās piedalījās arī dziedātājas mamma Tiša Sairusa un māsa Noa Sairusa.
Par saderināšanos ar 28 gadus veco Morando Mailija paziņoja pērn intervijā ASV televīzijas raidījumam “Good Morning America”. Viņa atklāja, ka mīļotais bildinājumu izteicis ceļojuma laikā Āzijā.
“Mani nav viegli pārsteigt, jo man patīk kontrolēt ikvienu situāciju. Taču šoreiz es biju pilnībā atslābinājusies, un varu teikt, ka biju ārkārtīgi, ārkārtīgi pārsteigta,” par bildinājumu stāstīja dziedātāja.
Arī Morando vēlāk intervijā žurnālam “Wonderland” atklāja, ka viņam nācies būt ļoti viltīgam, lai saglabātu bildinājuma plānus noslēpumā. Pāris vispirms devies uz Tokiju, bet pēc tam uz Kioto. Tā kā Mailija nojautusi, ka bildinājums varētu sekot, Morando nogaidījis līdz pēdējam brīdim, lai pārsteigums izdotos.
33 gadus vecajai Sairusai šī ir otrā laulība. Iepriekš viņa bija precējusies ar austrāliešu aktieri Liamu Hemsvortu, kuru iepazina filmas “Bada spēles” uzņemšanas laikā. Pāris bija attiecībās aptuveni desmit gadus, apprecējās 2018. gadā, bet jau 2019. gadā paziņoja par šķiršanos.
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Ar Morando dziedātāja iepazinās pēc tam, kad viņus abus iepazīstināja kopīgi draugi, sarīkojot tā dēvēto aklo randiņu. Par viņu attiecībām Sairusa stāstīja 2023. gadā intervijā britu izdevumam “Vogue”.
Morando ir bundzinieks Losandželosā bāzētajā grupā “Liily”. 2022. gadā grupa uzstājās arī Sairusas vadītajā televīzijas šovā “Miley's New Year's Eve Party”, kurā piedalījās arī citi mūziķi, tostarp dziedātājas krustmāte Dollija Pārtone un Deivids Bērns.