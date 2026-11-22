Gordons Remzijs iemūžināts Holivudas Slavas alejā, taču viņa ģimenē gaidāms vēl kāds īpašs notikums
Pasaulslavenais britu šefpavārs un televīzijas personība Gordons Remzijs piedzīvojis īpašu notikumu savā karjerā – 18. novembrī Losandželosā viņš saņēmis zvaigzni Holivudas Slavas alejā (Hollywood Walk of Fame). Taču svinīgajā ceremonijā izskanēja arī kāda cita priecīga vēsts – Remzijs pavisam drīz kļūs par vectētiņu, raksta ārvalstu mediji.
Remzijs saņēmis 2864. zvaigzni Slavas alejā, un viņš ir pirmais britu šefpavārs, kurš izpelnījies šādu godu. Atzinība piešķirta kategorijā “Televīzija”, godinot viņa ieguldījumu kulinārijas raidījumu veidošanā un televīzijas pasaulē.
Svinīgajā pasākumā Remziju atbalstīja viņa sieva Tana un meita Tillija. Ceremonijā piedalījās arī aktieris un komiķis Džoels Makheils, kā arī televīzijas personība un restorānu īpašniece Liza Vanderpumpa. Pasākumu vadīja televīzijas žurnālists Kevins Freizers.
Uzrunājot klātesošos, Remzijs atzina, ka šis gods viņu patiesi aizkustinājis un uz brīdi licis zaudēt vārdus. Šefpavārs ar sev raksturīgo humoru arī pajokoja, ka turpmāk katru sestdienu ieradīsies nopulēt savu zvaigzni. Viņš solīja pat ierīkot nelielu pārvietojamu virtuvi un apmeklētājiem pagatavot gardas, maigi kultas olu kulteni.
Remzijs televīzijā darbojas jau vairāk nekā 25 gadus un kļuvis plaši pazīstams ar tādiem raidījumiem kā “Hell’s Kitchen”, “Kitchen Nightmares” un “MasterChef”. Viņš ir arī vairāku restorānu īpašnieks, un viņa vadītie restorāni ieguvuši vairākas prestižās “Michelin” zvaigznes.
Ceremonijā šefpavārs pateicās savai ģimenei un atzina, ka šis gods viņu patiesi aizkustinājis. Tomēr īpašu uzmanību piesaistīja viņa paziņojums par ģimenes pieaugumu. “Remziju ģimene kļūst lielāka. Pēc pāris dienām sagaidīsim savu pirmo mazbērnu,” ceremonijā atklāja šefpavārs.
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Remzija meita Holija kopā ar vīru, britu olimpisko peldētāju Adamu Pītiju, gaida savu pirmo bērniņu – meitiņu. Par gaidāmo ģimenes pieaugumu pāris pavēstīja šā gada jūnijā, sociālajos tīklos atklājot, ka mazulīte pasaulē nāks 2026. gada decembrī.
Ar sev raksturīgo humoru Remzijs ceremonijā pastāstīja arī par ģimenes bažām, ka meitai dzemdības varētu sākties ceļojuma laikā. Viņš pajokoja, ka tā vietā, lai pašiem steigtos atpakaļ pie meitas, viņi varētu atvest Holiju pie sevis un ļaut mazulim nākt pasaulē pat lidmašīnā.
Tādējādi nozīmīgā diena Holivudā Remzijam kļuva īpaša ne tikai profesionālo panākumu, bet arī gaidāmā ģimenes notikuma dēļ.