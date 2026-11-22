Pasaulsslavenā dziedātāja Bruno Marsa dzīvē iestājies smags brīdis
Pasaulslavenais amerikāņu dziedātājs Bruno Marss sociālajā vietnē "Instagram" nācis klajā ar skumju vēsti – mūžībā devies viņa tēvs. Mūziķis publicējis aizkustinošu atvadu vēstījumu, kurā dalījies atmiņās par tēvu un pateicies viņam par visu, ko dzīvē iemācījis.
"Pagājušajā nedēļā man bija iespēja pēdējo reizi apskaut savu tēvu. Ja esat kādreiz dzirdējuši mani runājam par viņu, tad zināt, ka vienmēr esmu teicis – viņš ir cilvēks, kurš man iemācīja visu, ko zinu, īpaši runājot par mūziku," raksta dziedātājs.
Bruno Marss atklāj, ka tēvs izaudzinājis viņu un viņa četras māsas, kā arī brāli. Mūziķa acīs viņš bijis pats labākais tēvs pasaulē.
"Manās acīs viņš bija labākais tēvs pasaulē, un man viņa pietrūks katru dienu līdz brīdim, kad atkal tiksimies. Es tevi mīlu, tēti! Apskauj mammu debesīs manā vietā," aizkustinoši raksta dziedātājs.
Bruno Marss (īstajā vārdā Pīters Džīns Ernandess) ir 1985. gadā Havaju salās dzimis amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors un mūzikas producents. Pasaules slavu viņš ieguva ar tādiem hitiem kā "Just the Way You Are", "Grenade", "Locked Out of Heaven" un "Uptown Funk". Savas karjeras laikā mūziķis saņēmis 16 prestižās "Grammy" balvas un kļuvis par vienu no komerciāli veiksmīgākajiem savas paaudzes izpildītājiem.