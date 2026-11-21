"Fatboy Slim" koncerts Rīgā, 20.11.2026
Piektdienas, 20. novembra, vakarā Palladium Rīga uzstājās britu dīdžejs un producents "Fatboy Slim".
FOTO: Rīgā spilgti aizvadīts britu dīdžeja "Fatboy Slim" koncerts
Piektdienas, 20. novembra, vakarā koncertzālē "Palladium" uz skatuves kāpa viens no britu elektroniskās mūzikas spilgtākajiem vārdiem - dīdžejs "Fatboy Slim".
Plkst. 21.00 koncertu iesildīja latviešu elektroniskās deju mūzikas dīdžejs "MAKREE", bet plkst. 23.00 uz skatuves kāpa pats "Fatboy Slim" 23.00. Pēc koncerta noslēguma ballīte turpinājās "Palladium" otrā stāva bārā, kur spēlēja "MAKREE".
"Fatboy Slim" jeb Normans Kuks ir viens no pazīstamākajiem britu elektroniskās mūzikas pārstāvjiem. Viņš kļuva plaši atpazīstams 20. gadsimta 90. gadu otrajā pusē, kad viņa mūzikā apvienojās bigbīts, house, hiphops, fanks un roks.
Viņa 1996. gada debijas albumam “Better Living Through Chemistry” sekoja “You’ve Come a Long Way, Baby”, kas nostiprināja Fatboy Slim vietu tā laika pieprasītāko producentu un dīdžeju vidū. Par 90. gadu deju mūzikas klasiku kļuva tādi skaņdarbi kā “The Rockafeller Skank” un “Praise You”. Pēdējās dziesmas videoklips, ko veidojis režisors Spaiks Džonss, kļuva īpaši atpazīstams ar šķietami spontānu dejotāju uzstāšanos pie kinoteātra.
Karjeras laikā "Fatboy Slim" sadarbojies arī ar citiem mūziķiem. Albumā “Halfway Between the Gutter and the Stars” dzirdama fanka leģendas Būtija Kolinsa balss dziesmā “Weapon of Choice” un Meisijas Grejas vokāls skaņdarbā “Demons”. Savukārt viņa remikss grupas Cornershop dziesmai “Brimful of Asha” pārtapa deju mūzikas hitā un sasniedza pirmo vietu Lielbritānijas singlu topā.
"Fatboy Slim" dīdžeja setos house un tehno mijas ar fanku, hiphopu un rokmūziku, bet skanējumu papildina negaidīti sempli un popkultūras atsauces. Viņa uzstāšanās zināmas arī ar mūzikai pieskaņotām videoprojekcijām.