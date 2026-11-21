"Pilna māja" zvaigzne 'Dīdžeja' kļuvusi par vecmammu
Aktrise Kendisa Kamerona Burē, kuru daudzi iemīļoja no viņas atveidotās Dīdžejas lomas populārajā seriāla "Pilna māja", kļuvusi par vecmāmiņu.
Viņas ģimenē mazbērni pieteikušies cits pēc cita — dēlam Levam augustā piedzima dēls Bonds, bet meita Nataša Burē Perija oktobrī sagaidīja meitiņu Vinniju. 50 gadus vecā aktrise žurnālam “People” atzina, ka viņa mazbērnus uzskata par vismīļākajiem mazuļiem pasaulē. “Es zinu, ka ikviens uzskata savu mazbērnu par vismīļāko mazuli pasaulē, un manējie ir paši mīļākie, jo tie ir mani!” viņa sacīja.
Kendisa norādījusi, ka cenšas izbaudīt katru kopā pavadīto brīdi — turēt mazbērnus rokās un būt viņiem līdzās, cik vien bieži iespējams. “Viņi ir tik mīļi. Es nevaru no tā atgūties,” atzina aktrise. Ģimene kopā plāno svinēt gan Pateicības dienu, gan Ziemassvētkus. “Daļa ģimenes atlidos, un Nataša ar Bredliju atbrauks ciemos. Tās būs lielas ģimenes svinības, un es nevarētu būt vēl priecīgāka,” sacīja Kendisa.
Viņas pirmais mazbērns Bonds piedzima augustā desmit nedēļas pirms noteiktā laika un sešas nedēļas pavadīja jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā. Septembrī Kendisa sociālajā tīklā “Instagram” rakstīja, ka nav zinājusi, cik spēcīgu mīlestību izjutīs pret mazbērnu: “Tā ir citāda mīlestība — lielāka par visu, ko biju iztēlojusies. Mana sirds ir tik pilna.”
Oktobra sākumā pasaulē nāca arī Vinnija, Natašas un viņas vīra Bredlija Stīvena Perija meita. Kendisa sociālajos tīklos mazmeitas piedzimšanu raksturoja ar vārdiem: “Sapņi patiešām piepildās.”