Šova “Izklausies redzēts” septītais raidījums 2026. gada 20. novembrī
Latvijas svētku nedēļā 360TV šovs “Izklausies redzēts” pārsteidza ar īpašu pašmāju mūziķu īpatsvaru! Dalībnieki iejutās tādu Latvijas skatuves personību tēlos ...
FOTO: neiespējamā misija izdevusies! Andris Ērglis Ievas Akurateres tēlā plūc uzvaras laurus šova “Izklausies redzēts” septītajā raidījumā
Latvijas svētku nedēļā 360TV šovs “Izklausies redzēts” pārsteidza ar īpašu pašmāju mūziķu īpatsvaru! Dalībnieki iejutās tādu Latvijas skatuves personību tēlos kā Ieva Akuratere, Olga Rajecka, Kristīne Pāže un Armands Birkens, bet žūrijas rindas šoreiz papildināja grupas “Prāta Vētra” ģitārists Jānis Jubalts.
Raidījuma dalībnieki – aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķi Ralfs Eilands un Elīna Fūrmane jeb DJ Ella, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy un aktieris Maksims Busels – turpina pārsteigt ar pārtapšanām par Latvijā un pasaulē zināmiem mūziķiem. Par ko viņi meistarīgi pārvērtās šoreiz?
Rokmūzikas zvaigznes un “Dāmu pops”
Andris Ērglis šoreiz pārtapa par leģendāro latviešu estrādes dziedātāju Ievu Akurateri un izpildīja skaņdarbu “Zaļā dziesma”. Lielākais Ērgļa izaicinājums bija ne tikai vokāli atdarināt Akurateri, bet arī atcerēties, ka uz skatuves viņš ir sievietes tēlā. Gan vokālā pedagoģe Maija Sējāne, gan pieaicinātais žūrijas pārstāvis Jānis Jubalts atzina, ka, aizverot acis, šķiet – dzied pati Ieva. Pēc priekšnesuma Jubalts neslēpa pārsteigumu – sākotnēji šo pārvērtību uzskatījis par gandrīz neiespējamu misiju.
Maksims Busels septītajā raidījumā iejutās smagā roka leģendas un “tumsas prinča” Ozija Osborna tēlā. Aktierim bija jāizpilda dziesma “Dreamer”, kurā izskan cerība par nākotni, kurā nākamās paaudzes varēs dzīvot mierā. Šī pārvērtība prasīja ne vien vizuālu pārtapšanu, bet arī spēju uz skatuves atklāt Ozija Osborna īpašo harizmu un dziesmas emocionālo vēstījumu.
Turpinot pārvērtības latviešu māksliniekos, Elīna Fūrmane pārtapa par estrādes leģendu Olgu Rajecku, izpildot “Lielo zivi”. Dziedātājai nācās pievērsties labi zināmam pašmāju mūzikas tēlam, tomēr uzdevums prasīja notvert ne tikai Rajeckas vokālo manieri, bet arī viņas spilgto skatuves personību.
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Savukārt Ralfs Eilands pārtapa par leģendārās rokgrupas “Guns N’ Roses” solistu Akslu Rouzu un izpildīja “Knocking on Heaven’s Door”. Mūziķis neslēpa prieku par iespēju iejusties šajā tēlā – tas viņam licis justies pievilcīgi un pārliecināti, turklāt arī apkārtējie atzinuši, ka šis tēls viņam lieliski piestāv.
Kāda beidzot pārtop par sievieti, bet citai pirmoreiz jāiejūtas vīrieša tēlā
Ja dažiem māksliniekiem bija nepieciešamas pamatīgas grima pārvērtības, tad Krisy šoreiz viss bija krietni vienkāršāk – viņa iejutās grupas “Kautkaili” solistes Kristīnes Pāžes tēlā, un abu dziedātāju ārējā līdzība šo uzdevumu padarīja vēl vieglāku. Tomēr, izpildot dziesmu “Piestāv tev”, Krisy bija jāpielāgojas citādam kustību stilam – Pāžes priekšnesumā dominē popkultūras, nevis hiphopa elementi!
Pēc ilgāka laika Ievai Sutugovai beidzot tika sievišķīgs tēls – viņa pārtapa par amerikāņu aktrisi un dziedātāju Laizu Minelli. Uz skatuves tapa īsts kabarē priekšnesums, kurā dziedātāja varēja parādīt gan savu vokālo meistarību, gan skatuvisko šarmu. Jānis Šipkēvics uzstāšanos novērtēja kā augstas klases kabarē numuru, savukārt pati Ieva šoreiz varēja ļauties pavisam citādai pārvērtībai.
Leldei Dreimanei šoreiz bija īpaši tuvs un emocionāls uzdevums – pārtapt par grupas “Čikāgas piecīši” dalībnieku Armandu Birkenu un izpildīt dziesmu “Mūsu mīlestība”. Dziesma lieliski sasaucās ar Latvijas svētku nedēļu, taču pārvērtība nebija no vieglajām. Maija Sējāne uzsvēra, ka priekšnesumā netrūks izaicinājumu, bet tas, ka pats Armands Birkens ir informēts par šo pārtapšanu, aktrisei radīja vēl lielāku satraukumu.
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Leldes vizuālā pārvērtība izdevās tik pārliecinoša, ka Jānis Šipkēvics ar humoru vaicāja: “Varbūt tiešām te ir kaut kāds pilnīgi cits cilvēks, un Lelde šodien ir saslimusi un vienkārši skatās televīziju?”
Kurš dalībnieks ieguva uzvaru un iespēju palīdzēt citiem?
Par septītā raidījuma uzvarētāju kļuva Andris Ērglis, kurš ieguva arī 500 eiro balvu no “XCredit” labdarības mērķa īstenošanai. Otro vietu ieņēma Ieva Sutugova, savukārt trešajā vietā ierindojās Maksims Busels.
“Izklausies redzēts” ir “Banijay Entertainment“ formāts, ko radījusi “Gestmusic“ – producentu kompānija, kas ietilpst “Banijay Iberia“ sastāvā. Šovu Latvijā veido producentu grupa “Onair Studios”.