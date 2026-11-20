Šova "Lauku sēta" 13. sezonas dalībnieki
Šova "Lauku sēta" 13. sezonas dalībnieki.
“Lauku sētā” noskaidrota 13. sezonas uzvarētāja - sīvā cīņā izcīnīta 9700 eiro balva
Piektdien, 20. novembrī, tapa zināms TV6 šova “Lauku sēta” 13. sezonas uzvarētājs. Ceļš līdz pusfinālam un finālam nebija viegls nevienam no šova dalībniekiem, taču spēja saglabāt mieru, kripata veiksmes un pārliecinoša vēlme uzvarēt bija noteicošie faktori, lai uzvarētu noslēdzošajā sacensībā un iegūtu lielo fināla balvu – 9700 eiro no “Banknote”.
Sīvā un mērķtiecīgā cīņā par “Lauku sētas” 13. sezonas čempioni kļuva pašpārliecinātā jūrmalniece Ilze Batureviča, kura šova fināla stafetē pārspēja Vairi Krēsliņu no Ādažiem.
Šī vasara “Lauku sētā” aizritēja smagā darbā, intrigās un stratēģiskās spēlēs, un līdz lielā fināla slieksnim nonāca pieci spilgti dalībnieki:
• TikTok zvaigzne Arnita, kura visas sezonas garumā atgādināja, cik svarīgi ir būt sev pašai;
• Atklātais Ivars, kura pozitīvisms un godīgums iekarojis ne vienu vien sirdi;
• Izveicīgā Lauma, kura šova laikā paguva arī iekļūt mīlas intrigās;
• Nosvērtais Vairis, kurš, lai arī ir kluss, taču čakls un ar savu nostāju;
• Ilze, kura, neskatoties uz to, ka daļa dalībnieku viņu uzlūkoja tikai un vienīgi kā pilsētas dāmu, spēja pierādīt sevi par visiem 110% arī lauku darbos un izveicībā.
Katram “Lauku sētas” dalībniekam uzvara būtu nozīmējusi kaut ko citu – vienam tā būtu iespēja piepildīt personīgu sapni, citam pierādīt sev savas spējas, bet vēl kādam iegūt līdzekļus ilgi plānotam mājas remontam. Taču vēlme uzvarēt bija ikvienam no šova dalībniekiem.
Pirms izšķirošajām cīņām finālistus sagaidīja arī emocionāls pārsteigums – sirsnīgi vēstījumi no tuvākajiem cilvēkiem, kuri visu vasaru bija sekojuši līdzi viņu gaitām un cerēja, ka tieši viņi kļūs par “Lauku sētas” uzvarētājiem.
Bet, neskatoties uz līdzcilvēku uzmundrinājumiem, ceļš uz uzvaru nebija viegls, jo pusfinālā dalībniekiem nācās pārvarēt sarežģītus pārbaudījumus – vispirms bija jāsanaglo trepes, lai aizsniegtu kokā iekārto sainīti. Taču tajā paslēptais uzdevums daudziem izrādās īsts prāta mežģis. Lai nokļūtu finālā, lietā tika likti arī ne līdz galam godīgi paņēmieni.
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Lielajā finālā atgriezās arī visi izbalsotie dalībnieki, bet finālisti savus spēkus koncentrēja pēdējai un izšķirošajai stafetei, kurā bija jāliek lietā visas vasaras laikā iegūtās prasmes.
Šova “Lauku sēta” 13. sezonas fināls, kurā sacentās Ilze un Vairis, spriedzi uzcēla jaunā līmenī, jo izpildāmā stafete bija vienlīdz izaicinoša abiem finālistiem, taču Ilze tomēr izrādījās veiksmīgāka un ātrāka, kļūstot par uzvarētāju un iegūstot lielo balvu no “Banknote” – 9700 eiro.
Tikmēr “Pļaviņu” saimniecība vasaras laikā bija piedzīvojusi iespaidīgas pārmaiņas – sakopta apkārtne, attīrīts dīķis un mežs, uzbūvēts tiltiņš un izveidota jauna atpūtas vieta, atstājot paliekošu ieguldījumu saimniecībā.