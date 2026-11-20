Dāvanu kartes un bezmaksas pusdienas: Apvienotās Karalistes skolas neparastā veidā cīnās ar “GTA 6” neprātu
Ilgi gaidītās videospēles “Grand Theft Auto VI” jeb “GTA 6” iznākšana radījusi neparastu problēmu Lielbritānijas skolām. Bažījoties, ka skolēni jaunās spēles dēļ varētu masveidā kavēt mācības, kāda Ziemeļīrijas skola nolēmusi viņus motivēt ar balvām. Turklāt situācija kļuvusi vēl sarežģītāka, jo spēles iznākšanas dienā daļai skolēnu bija jākārto svarīgs matemātikas eksāmens.
Kā vēsta britu raidsabiedrība BBC, Belfāstā esošā zēnu skola “Belfast Boys' Model” pirms ilgi gaidītās videospēles iznākšanas nākusi klajā ar neparastu iniciatīvu – skolēniem, kuri 19. un 20. novembrī ieradīsies mācībās, būs iespēja laimēt spēļu platformu “PlayStation” vai “Xbox” dāvanu kartes. Skola izlozē piedāvājusi divas dāvanu kartes, katru 70 sterliņu mārciņu (aptuveni 80 eiro) vērtībā.
Šāds lēmums pieņemts, bažījoties, ka daudzi jaunieši varētu palikt mājās, lai jau pirmajās stundās pēc iznākšanas izmēģinātu spēli, kuru miljoniem cilvēku gaidījuši vairāk nekā desmit gadus.
Situāciju īpaši sarežģītu padarījis fakts, ka 19. novembrī vairākiem skolas audzēkņiem bija paredzēts GCSE matemātikas eksāmens, kura rezultāti ir nozīmīgi turpmākajai izglītībai. Tāpēc skolas vadība jau iepriekš nosūtījusi vēstuli vecākiem, atgādinot, ka datorspēles nedrīkst kļūt par iemeslu mācību kavēšanai. “Tādas nodarbes kā “Grand Theft Auto” spēlēšana var pagaidīt līdz nedēļas nogalei,” teikts skolas paziņojumā.
Interesanti, ka doma par balvām nākusi no pašiem jauniešiem. Skolas direktore Mērija Montgomerija atklājusi, ka skolēni sākotnēji pat lūguši iespēju balvā saņemt pašu jauno videospēli. Tomēr šādu priekšlikumu direktore nekavējoties noraidījusi. Iemesls ir vienkāršs – “GTA 6” paredzēta tikai pieaugušajiem, un tai noteikts vecuma ierobežojums no 18 gadiem.
Tā vietā skola piekritusi sarīkot dāvanu karšu izlozi, tādējādi cenšoties apvienot skolēnu interesi par videospēlēm ar nepieciešamību apmeklēt mācības.
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Direktore uzsvērusi, ka viņas galvenā prioritāte ir skolēnu sekmes, īpaši matemātikas eksāmenā. “Pēdējos gados mūsu skolēnu rezultāti GCSE eksāmenos ir bijuši fantastiski, un mēs vēlamies, lai šie panākumi turpinātos,” norādījusi Montgomerija.
Belfāstas skola nebūt nav vienīgā, kas satraukusies par jaunās spēles iespējamo ietekmi uz mācību apmeklējumu.
Birmingemā esošā skola “Ninestiles” pat plānojusi izmantot skolas mikroautobusu, lai palīdzētu nogādāt mācībās skolēnus, kuri neierodas uz stundām. Tāpat skola rīko izlozi jauniešiem, kuri visu nedēļu apmeklējuši mācības.
Savukārt kāda skola Eseksas grāfistē skolēnu motivēšanai piedāvājusi ne tikai dāvanu kartes, bet arī bezmaksas Ziemassvētku pusdienas un iespēju atlikušajā mācību gadā pusdienu pārtraukumos nestāvēt rindā. Citviet skolēniem solīti saldumi un papildu punkti par skolas apmeklējumu.
Tomēr izskatās, ka skolu bažas nav bijušas nepamatotas. Saskaņā ar 20. novembrī izglītības izdevuma “Tes” publiskotajiem datiem vairāk nekā 1400 Anglijas vidusskolās “GTA 6” iznākšanas dienā, salīdzinot ar iepriekšējām trim nedēļas dienām, reģistrēts aptuveni 35 000 papildu kavējumu.
Kopumā šajās skolās ceturtdien mācības apmeklēja 88,8% skolēnu. Visizteiktākais kavējumu pieaugums novērots vecāko klašu zēnu vidū. Lai gan dati nepierāda, ka visu kavējumu iemesls bijusi tieši jaunā videospēle, tie liecina par ievērojamu apmeklējuma samazināšanos tās iznākšanas dienā.
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“Grand Theft Auto VI”, ko izstrādājusi kompānija “Rockstar Games”, oficiāli iznāca 19. novembrī un kļuvusi par vienu no pēdējo gadu gaidītākajiem notikumiem videospēļu industrijā.