Džordža Klūnija sieva kļuvusi greizsirdīga uz vienu no Holivudas slavenākajām aktrisēm
Tiek ziņots, ka aktiera Džordža Klūnija sieva Amala Klūnija jūtas atstumta vīra ciešās draudzības dēļ ar kādu no Holivudas slavenākajām zvaigznēm.
Džordža Klūnija ilggadējā draudzība ar Džūliju Robertsu, kā vēsta mediji, radījusi spriedzi aktiera ģimenē. Pārim pietuvināti avoti apgalvo, ka Amala Klūnija arvien biežāk jūtas atstāta novārtā abu Holivudas zvaigžņu ciešās saiknes dēļ.
Abi aktieri draudzējas jau 27 gadus, taču Džūlijas gaidāmā debija Brodvejā ciešajām attiecībām pievērsusi pastiprinātu uzmanību. Kā vēsta žurnāls "Heat", Robertsa pēdējā laikā bieži vēršas pie Klūnija pēc padoma un atbalsta. Tas Amalai licis justies tā, it kā viņas laulībā būtu par vienu sievieti par daudz.
Džūlija Robertsa un Džordžs Klūnijs laiku lokos
"Nav noslēpums, ka Amala nekad nav jutusies īpaši ērti, zinot, cik tuvi ir Džordžs un Džūlija. Tas jau labu laiku ir bijis sāpīgs jautājums," apgalvo kāds pārim pietuvināts avots. Viņš gan uzsver, ka Amala netur abus aktierus aizdomās par romantiskām attiecībām. Tomēr viņa jūtoties atstumta, jo Džordžu un Džūliju vieno kopīga aizraušanās ar aktiermākslu un izklaides industriju.
Džordžs un Džūlija iepazinās 2000. gadā, strādājot pie filmas "Oušena banda" ("Ocean's Eleven"). Kopš tā laika abi vairākkārt filmējušies kopā, tostarp romantiskajā komēdijā "Biļete uz paradīzi" ("Ticket to Paradise").
Abi aktieri savulaik pat jokojuši par skūpstīšanās ainām filmēšanas laukumā. Džordžs, runājot par šīm epizodēm, ar humoru atzina, ka tās kļūst neveiklas tad, kad filmēšanas laukumā ierodas viņa sieva un bērni.
Džūlija gatavojas nākamā gada pavasarī debitēt Brodvejā izrādē "Small Mouth Sounds", kurā spēlēs kopā ar Martinu Frīmenu un Polu Radu. Tiek ziņots, ka Džordžs palīdz viņai sagatavoties šim nozīmīgajam solim un dalās savā pieredzē par aktierdarbu uz teātra skatuves.
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Kāds avots abu aktieru attiecības raksturojis ar angļu valodā lietoto apzīmējumu "work wife" jeb "darba sieva". Tā mēdz dēvēt ļoti tuvu kolēģi, ar kuru izveidojusies īpaša draudzība un savstarpēja uzticēšanās. Tiek apgalvots, ka Džordžs un Džūlija regulāri apspriež savus Holivudas projektus un vēršas viens pie otra pēc padoma.
Nekas gan neliecina, ka Klūniju un Robertsu vienotu romantiskas jūtas. Avots piebildis, ka Džordžs varētu mazināt iespējamo spriedzi ģimenē, vairāk iesaistot Amalu savā profesionālajā dzīvē, nevis tik stingri nodalot darba draudzības no ģimenes attiecībām.
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