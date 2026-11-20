Pēc 25 gadiem taps jauna versija vienai no iemīļotākajām romantiskajām filmām
Pirms 25 gadiem skatītājus visā pasaulē aizkustināja romantiskā komēdija “Intuīcija” (Serendipity), kurā galvenās lomas atveidoja Džons Kjūsaks un Keita Bekinseila. Tagad Holivuda nolēmusi šo mīlasstāstu atdzīvināt jaunai paaudzei, un pēdējās dienās atklāti vairāki aktieri, kuri piedalīsies gaidāmajā filmā.
Jaunākā zvaigzne, kas pievienojusies filmas aktieru sastāvam, ir 25 gadus vecā Aulī Kravaljo, kura pasaules slavu ieguva, ierunājot galveno varoni Disneja animācijas filmā “Moana” un tās turpinājumā. Aktrise piedalījusies arī 2024. gada muzikālajā komēdijā “Nekrietneles” un bijusi viena no 2026. gadā iznākušās “Moana” spēlfilmas izpildproducentēm.
Viņa pievienosies jau iepriekš izziņotajiem aktieriem – Mailo Manheimam, Vitnijai Pīkai un Stīvenam Kalinam. Manheims skatītājiem pazīstams no Disneja filmu sērijas “Zombies”, savukārt Pīka filmējusies seriāla “Intrigante” jaunajā versijā un jaunākajā “Bada spēļu” franšīzes filmā “Bada spēles: Izlozes rītausma”. Tikmēr Kalins popularitāti ieguvis ar lomu romantiskajā seriālā “Off Campus”.
Pagaidām gan filmas veidotāji neatklāj, kādus tēlus jaunie aktieri atveidos un kā tieši attīstīsies gaidāmās filmas notikumi.
Lai gan jaunais projekts balstīts uz skatītāju iemīļoto romantisko komēdiju, tā veidotāji uzsver, ka šoreiz nav iecerēts vienkārši atkārtot 2001. gada filmu. Jaunās versijas režisors būs Maikls Šouolters, kurš iepriekš veidojis romantiskās filmas “The Big Sick” un “The Idea of You”.
Runājot par gaidāmo projektu, režisors norādījis, ka tas nebūs ne tradicionāls pārfilmējums, ne oriģinālās filmas atsāknēšana. Viņš jauno ieceri drīzāk raksturojis kā savdabīgu atbildi oriģinālajam stāstam. “Tas pats nosaukums. Jauni varoņi. Jauns stāsts un jaunas idejas par mīlestību un attiecībām,” skaidrojis režisors.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tas nozīmē, ka skatītājiem nevajadzētu gaidīt Džonatana un Sāras mīlasstāsta atkārtojumu ar jaunākiem aktieriem. Tā vietā iecerēts mūsdienīgs romantisks stāsts, kas no jauna pievērsīsies likteņa, nejaušību un mīlestības jautājumiem.
Pagaidām nav ziņu, ka jaunajā filmā varētu piedalīties oriģināla galveno lomu atveidotāji Džons Kjūsaks un Keita Bekinseila. Tomēr projektā iesaistījušies arī cilvēki, kuri strādāja pie pirmās filmas. Scenāriju rakstīs Marks Kleins, kurš bija arī 2001. gada filmas scenārija autors, bet producentu komandā atgriezīsies Saimons Fīldss.
2001. gadā iznākusī filma “Intuīcija” stāstīja par diviem svešiniekiem – Džonatanu un Sāru –, kuru ceļi nejauši krustojas Ņujorkā, pirmssvētku iepirkšanās drudža laikā.
Lai gan abi jau ir attiecībās ar citiem cilvēkiem, starp viņiem uzreiz rodas īpaša pievilkšanās. Pēc kopā pavadīta vakara Sāra nolemj viņu iespējamo nākotni uzticēt liktenim, atsakoties no ierastās tālruņa numuru apmaiņas. Tā vietā viņa savu kontaktinformāciju ieraksta grāmatā, kuru vēlāk nodod pārdošanai, savukārt Džonatans savu numuru uzraksta uz piecu dolāru banknotes. Ja abiem patiešām lemts būt kopā, liktenis kādu dienu palīdzēs viņiem atkal satikties. Taču paiet gadi, un abi, gatavojoties laulībām ar citiem cilvēkiem, joprojām nespēj aizmirst vienu nejaušo tikšanos.
Romantiskā komēdija, kuru režisēja Pīters Čelsoms, savulaik kļuva par komerciāli veiksmīgu filmu. Ar aptuveni 28 miljonu ASV dolāru budžetu tā pasaules kinoteātros nopelnīja vairāk nekā 77 miljonus ASV dolāru.