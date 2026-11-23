Hloja Kardašjana ir demiseksuāla. Ko tas nozīmē?
Realitātes šovu zvaigzne Hloja Kardašjana atklājusi, ka sevi uzskata par demiseksuālu cilvēku. 42 gadus vecā slavenība atklāti pastāstījusi par savu mīlas dzīvi un to, kāpēc jau piecus gadus atturas no seksuālām attiecībām.
Kopš 2021. gada decembra, kad Hloja Kardašjana pārtrauca vētrainās attiecības ar abu savu bērnu tēvu Tristanu Tompsonu, viņa nav uzsākusi jaunas romantiskās attiecības.
Podkāsta “Hloja Brīnumzemē” ("Khloe in Wonderland") jaunākajā epizodē viņa kopā ar viesi Saimonu Haku apsprieda savu intīmo dzīvi. Sarunas laikā Saimons atklāja, ka viena no viņa terapeitēm izteikusi pieņēmumu, ka viņš esot demiseksuāls.
"Terapeite man pastāstīja par šo terminu, un es domāju, ka tas attiecas arī uz tevi. Viņa teica, ka esmu demiseksuāls. Vai zini, ko tas nozīmē?" Saimons jautāja Hlojai, kura atzina, ka nezina.
Saimons paskaidroja, kā tas ietekmē romantisko attiecību veidošanu. "Demiseksuāls cilvēks spēj izjust romantisku un seksuālu tuvību tikai tad, kad ar otru cilvēku jau izveidojusies emocionāla saikne. Tāpēc šādiem cilvēkiem vienas nakts sakari ir gandrīz neiespējami," viņš norādīja.
Hloja viņam piekrita: "Jā, man šķiet, ka man nekad nav bijis vienas nakts sakara. Es taču to atcerētos. Tātad esmu demiseksuāla. Oho!"
Viņa arī atzina, ka patlaban nespēj pat iztēloties jaunu saistību veidošanu. "Man šobrīd ir ļoti grūti noskaņoties attiecībām. Pat doma par tuvošanos kādam cilvēkam mani biedē. Esmu tik daudz kam izgājusi cauri. Tagad beidzot jūtos ļoti labi un baidos atkal piedzīvot kaut ko līdzīgu tam, kas ar mani noticis pagātnē."
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"Es cienu attiecību noteikumus, taču man nepatīk, ka ikkatrs vīrietis sākumā saka: ‘Es vēlos nopietnas attiecības. Mēs esam kopā.’ Bet pēc tam aiziet un krāpj."
Hloja atzina, ka viņai vairāk pietrūkst vienkāršas tuvības, nevis paša seksa. "Dažreiz man tikai gribas, lai kāds mani noskūpsta. Tas nenozīmē, ka man obligāti vajadzīgs sekss. Es pēc tā neilgojos. Man pietrūkst parasta, sirsnīga apskāviena un vienkāršas cilvēciskas tuvības."
Viņa arī piebilda: "Man šķiet, ka heteroseksuālu cilvēku vidū nav daudz demiseksuālu cilvēku."
No 2016. līdz 2021. gadam Hlojai bija sarežģītas attiecības ar profesionālo basketbolistu Tristanu Tompsonu. Pāris vairākkārt šķīrās un atkal sagāja kopā, līdz 2021. gada decembrī Hloja attiecības pārtrauca uz visiem laikiem. Tas notika pēc tam, kad viņa uzzināja, ka Tompsons kļuvis par tēvu fitnesa modeles Maralī Nikolsas bērnam.
Iepriekš Hloja septiņus gadus bija precējusies ar NBA zvaigzni Lamaru Odomu. Viņu laulību oficiāli šķīra 2016. gadā, un arī šīs attiecības pavadīja baumas par vīra neuzticību.
Kardašjanu ģimenes realitātes šova "The Kardashians" jaunās sezonas pirmajā epizodē Hloja sarunā ar savu draugu, frizieri Krisu Epltonu, atzina, ka lepojas ar sevi, jo pēc šķiršanās nav steigusies veidot jaunas attiecības.
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Epizode filmēta 2025. gada septembrī, kad ģimene viesojās Ņujorkā. Sarunas laikā Epltons jautāja Hlojas vecākajai māsai Kimai, ar ko viņa pašlaik tiekas. Kima izvairījās no konkrētas atbildes, paturot pie sevis informāciju par attiecībām ar Lūisu Hamiltonu. "Nu, beidz! Ir pagājis tik ilgs laiks. Kas tas nu – tu esi Hloja numur divi?" jokoja Kriss. Pēc tam viņš pievērsās Hlojai un jautāja: "Cik ilgs laiks jau pagājis? Pasaki vismaz, ka tev ir bijis sekss!"
"Nē. Decembra būs četri gadi," atbildēja Hloja. Vēlāk viņa komentēja drauga reakciju: "Kriss Epltons burtiski katru reizi ir šokā, kad uzzina, ka man joprojām nav seksuālu attiecību. Tas ir vājprāts! Viņš par to runā tā, it kā man būtu lepra."
Kima tobrīd ieteica māsai apsvērt iespēju atjaunot attiecības ar kādu no bijušajiem partneriem. "Kad pagājuši kādi septiņi mēneši, es mēdzu atgriezties pie vecajiem variantiem," viņa bez īpašas kautrēšanās atzinās.
Taču Hloja par šādu ieteikumu nebija sajūsmā. "Mans bijušo draugu saraksts ir briesmīgs. Tie ir paši sliktākie varianti," viņa atbildēja.
"Es tiešām par tevi uztraucos, Hloja," turpināja Epltons. Sarunā iesaistījās arī Hlojas māte Krisa Dženere, kura jokojot jautāja frizierim: "Kāpēc tad tu pats ar viņu nepārguli?" Epltons atbildēja, ka būtu ar mieru, taču Hloju šis piedāvājums īpaši neiepriecināja. "Es taču nerunāju par to!" viņa iebilda.
"Paklausies, kad pietiekami ilgu laiku neesi nodarbojies ar seksu, tu par to vairs īpaši nedomā," Hloja skaidroja. Taču Epltons nepadevās un vērsās pie viņas mātes: "Mums kaut kas jādara! Tev droši vien ir aktīvāka seksuālā dzīve nekā viņai!"
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"Protams! Lai seksa būtu mazāk nekā Hlojai, cilvēkam jābūt jau mirušam," pajokoja Krisa Dženere.
Vēlāk Hloja paskaidroja, kāpēc nesteidzas atgriezties attiecību pasaulē. "Es varētu nodarboties ar seksu ar kādu, bet es to nevēlos. Šobrīd mani biedē pat doma par randiņiem. Es to negribu," viņa atzina.
Atceroties laiku pēc šķiršanās no Tristana, Hloja pastāstīja, cik ļoti kopš tā laika ir mainījusies. "2022. gadā es biju pavisam cits cilvēks. Tas bija drūms periods manā dzīvē, es jutos nelaimīga. Atceros, cik ļoti atšķīrās mans noskaņojums un pašsajūta, jo tolaik pārdzīvoju sarežģītās attiecības ar Tristanu. Tagad esmu stipri mainījusies uz labo pusi. Es patiešām lepojos ar sevi, ka nesteidzos un devu sev laiku atgūties."
"Mēs visi varam atgriezties pie bijušajiem partneriem vai veidot attiecības ar cilvēkiem, kuriem mūsu dzīvē vairs nevajadzētu būt. Taču es neko tādu neesmu darījusi, un par to jūtos labi."
Hloja uzsvēra, ka nav atteikusies no cerības kādreiz atrast mīlestību, taču nevēlas neko sasteigt. "Man šķiet, ka mēs visi vēlamies atrast cilvēku, ar kuru kopā novecot. Taču es negrasos to panākt par katru cenu."