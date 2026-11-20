Romantisko komēdiju karaliene, kuras pašas mīlas dzīvi satricināja skandāls: Megai Raienai - 65
Viņa lika miljoniem skatītāju noticēt īstai mīlestībai un laimīgām beigām, kļūstot par vienu no 90. gadu iemīļotākajām Holivudas aktrisēm. Taču pašas Megas Raienas privātā dzīve izvērtās daudz sarežģītāka par viņas atveidoto varoņu likteņiem. Šķirta laulība, skaļš romāns ar Raselu Krovu, publiski pārmetumi par neuzticību un vēl viena mīlestība, kas tā arī nenonāca līdz kāzām. 19. novembrī romantisko komēdiju karaliene nosvinēja 65. dzimšanas dienu.
Astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmitajos gados Mega Raiena bija teju neapturama. Pēc panākumiem romantiskajā komēdijā "Kad Harijs satika Salliju" (1989) sekoja lomas filmās "Bezmiegs Sietlā" (1993) un "Jums pienācis pasts" (1998), kurās viņas ekrāna partneris bija Toms Henks.
Ar savu smaidu, dabiskumu un spēju pārliecinoši atveidot iemīlējušos sievietes aktrise iemantoja Amerikas mīlules slavu. Taču laikā, kad viņas karjera piedzīvoja uzplaukumu, aiz Holivudas spožās fasādes risinājās pavisam cits mīlas stāsts.
Laulība, kas sākumā šķita kā Holivudas pasaka
Ar aktieri Denisu Kveidu Raiena iepazinās 1987. gadā, filmējoties zinātniskās fantastikas komēdijā "Innerspace". Abu romantiskās attiecības sākās nākamajā gadā, bet 1991. gada februārī viņi apprecējās. Pēcāk pasaulē nāca pāra dēls Džeks Kveids, kurš vēlāk sekoja vecāku pēdās un pats kļuva par aktieri.
Ilgus gadus Raiena un Kveids tika uzskatīti par vienu no Holivudas skaistākajiem pāriem. Tomēr aiz publiski redzamās ģimenes idilles attiecības nebūt nebija tik vienkāršas. Vēlāk Kveids atzina, ka sievas straujais karjeras kāpums ietekmējis arī viņu laulību. 2018. gadā televīzijas intervijā aktieris stāstīja, ka abu iepazīšanās laikā viņš bijis pazīstamāks par Raienu, taču situācija ātri mainījusies.
Viņš neslēpa, ka brīžiem juties tā, it kā pats būtu pazudis sievas milzīgās slavas ēnā. Tomēr īstā vētra abu attiecībās sākās 2000. gadā.
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Romāns ar Raselu Krovu, kas satricināja Holivudu
2000. gadā, filmējoties trillerī "Dzīvības pierādījums", Raiena satuvinājās ar austrāliešu aktieri Raselu Krovu, kurš tolaik baudīja milzīgu popularitāti pēc filmas "Gladiators" panākumiem. Drīz vien abu romantiskās attiecības nonāca preses uzmanības centrā, izraisot vienu no tā laika skaļākajiem Holivudas mīlas skandāliem.
Raiena joprojām bija precējusies ar Kveidu, un tabloīdos viņa pēkšņi no Amerikas mīlules kļuva par sievieti, kuru vainoja savas laulības izjaukšanā. 2001. gadā abu laulība tika oficiāli šķirta.
Sabiedrībā nostiprinājās priekšstats, ka tieši romāns ar Krovu pielicis punktu viņas laulībai. Taču pati aktrise šo versiju vairākkārt apstrīdēja. Raiena uzsvēra, ka attiecības ar Kveidu bijušas sairušas jau pirms Krova ienākšanas viņas dzīvē un ka jaunais romāns nav bijis laulības izjukšanas cēlonis.
Arī attiecības ar Krovu neizrādījās ilgstošas. Abi izšķīrās vēl tajā pašā gadā. Vēlāk Raiena atzina, ka tolaik pati bijusi emocionāli sarežģītā situācijā un nav bijusi gatava jaunām nopietnām attiecībām. Viņa arī norādīja, ka skandāls sāpinājis Krovu, lai gan aktieris neesot bijis vainojams viņas laulības izjukšanā.
Pēc vairākiem gadiem sekoja negaidīti pārmetumi bijušajam vīram
Lai gan sākotnēji Raiena publiski noliedza runas par Kveida neuzticību, 2008. gadā intervijā žurnālam "InStyle" viņa nāca klajā ar pavisam citu stāstu. Aktrise apgalvoja, ka bijušais vīrs ilgstoši neesot bijis viņai uzticīgs un ka tas radījis lielas sāpes. Turklāt par daļu no iespējamās neuzticības viņa uzzinājusi tikai pēc laulības šķiršanas.
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Kveids uz bijušās sievas izteikumiem reaģēja asi. Viņš paziņoja, ka ir pārsteigts par Raienas vēlmi pēc tik daudziem gadiem atkal publiski apspriest un, viņaprāt, pārrakstīt viņu attiecību vēsturi. Tomēr laika gaitā abu publiskā attieksme vienam pret otru kļuva mierīgāka.
Kādā intervijā Kveids atzina, ka laulību ar Raienu nenožēlo. Viņš bijušo sievu raksturoja kā jauku un talantīgu cilvēku, kurš savus profesionālos panākumus bija pelnījis. Savukārt Raiena 2019. gadā intervijā "The New York Times Magazine" atzina, ka šķiršanās un tās atspoguļojums presē palīdzējis saprast vienu būtisku lietu – cilvēka dzīves un laulības sarežģītību nekad nav iespējams pilnībā izstāstīt tabloīda virsrakstā.
Vēl viena lielā mīlestība, kas beidzās bez kāzām
Pēc skaļās šķiršanās Raiena turpmāk centās savu privāto dzīvi sargāt no pārlieku lielas sabiedrības uzmanības. Ap 2010. gadu viņa sāka attiecības ar amerikāņu rokmūziķi Džonu Melenkampu. Viņu mīlas stāsts ilga gandrīz desmit gadus, taču nebija bez sarežģījumiem. Pāris vairākkārt šķīrās un atkal sagāja kopā.
2018. gada novembrī Raiena sociālajos tīklos paziņoja par saderināšanos ar mūziķi. Tomēr kāzas tā arī nenotika. Jau 2019. gada rudenī kļuva zināms, ka pāris atkal izšķīries un saderināšanās ir atsaukta.
Tikai pēc vairākiem gadiem Melenkamps negaidīti atklāti izteicās par attiecību izjukšanu. Mūziķis atzina, ka joprojām mīl Raienu, taču pats neesot bijis labs partneris. "Viņa ir lieliska sieviete. Es vienkārši biju draņķīgs draugs," sacīja Melenkamps, uzņemoties atbildību par savu rīcību attiecībās.
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Kopš šķiršanās no Melenkampa Raiena nav publiski apstiprinājusi jaunas romantiskās attiecības.
Aizgāja no Holivudas, lai dzīvotu citādi
Līdzās privātās dzīves sarežģījumiem mainījās arī Raienas profesionālās prioritātes. Aktrise, kas savulaik bija viena no pieprasītākajām Holivudas zvaigznēm, arvien retāk parādījās uz lielajiem ekrāniem.
Vēlāk viņa skaidroja, ka bija nogurusi no dzīves Holivudas burbulī un vēlējās attīstīt citas savas dzīves daļas, nevis visu laiku būt tikai aktrise un slavenība. “Es paņēmu milzīgu pauzi, jo man šķita, ka ir tik daudz citu manas cilvēciskās pieredzes daļu, kuras vēlos attīstīt,” viņa stāstīja.
Svarīga loma šajā izvēlē bija ģimenei. Raienai un Kveidam ir dēls Džeks Kveids, kurš vēlāk pats kļuva par aktieri un guva lielus panākumus seriālā “The Boys”. Savukārt 2006. gadā Raiena adoptēja meitu Deiziju no Ķīnas. Aktrise vēlāk stāstīja, ka bērni bijuši viena no galvenajām lietām, kam viņa vēlējusies veltīt vairāk laika ārpus filmēšanas laukuma.
Megas Raienas pārvērtības gadu gaitā
2023. gadā notika aktrises ilgi gaidītā atgriešanās uz lielā ekrāna. Raiena ne tikai atkal filmējās romantiskajā komēdijā “Kas notiek vēlāk”, bet pati filmu režisēja, bija viena no scenārija autorēm un producentēm. Viņas ekrāna partneris bija “X faili” zvaigzne Deivids Duhovnijs. Abi atveido bijušos mīļotos, kuri pēc daudziem gadiem nejauši sastopas lidostā un sniega vētras dēļ ir spiesti pavadīt nakti kopā. Tā bija Raienas pirmā nozīmīgā loma aptuveni astoņu gadu laikā un pirmā romantiskā komēdija kopš 2009. gada.
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Šobrīd Raiena gatavojas atkal parādīties romantiskajā komēdijā — šoreiz kopā ar Natāliju Portmani, Marku Rafalo un Rašidu Džounsu. Viņa pievienojusies Līnas Danemas jaunās Netflix filmas “Good Sex” aktieru sastāvam. Stāsta centrā būs Portmanes atveidotā pāru terapeite, kura pēc desmit gadus ilgušu attiecību izjukšanas 40 gadu vecumā atgriežas Ņujorkas randiņu pasaulē un nonāk starp diviem ļoti atšķirīgiem vīriešiem. Netflix apstiprinājis, ka filmā piedalās arī Raiena.