FOTO. Megana Mārkla un princis Harijs redzēts kopā ar bērniem atrakciju parkā Londonā
Saseksas hercogs un hercogiene kopā ar abiem bērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – manīti Londonas atrakciju parkā "Winter Wonderland".
Izdevums "Daily Mail" vēsta, ka Harijs ar septiņus gadus veco dēlu izklaidējies autodromā, un kāds aculiecinieks norādījis, ka zēns ir gluži kā sava tēva kopija. Fotogrāfijās redzams, ka 42 gadus vecais princis sēž līdzās Ārčijam un ir viņu apskāvis. Pie stūres bija pats zēns, kurš vadīja "Ford" automašīnīti. Savukārt Megana kopā ar piecus gadus veco Lilibetu vēroja viņu izklaides no malas. Ģimene atrakciju parku apmeklēja īpašā VIP viesiem paredzētā pasākumā, kas notika dienu pirms "Winter Wonderland" oficiālās atklāšanas plašākai publikai.
45 gadus vecā Megana, stāvot meitai aiz muguras, ar smaidu vēroja, kā Harijs un Ārčijs braukā pa autodromu. Viņa bija ģērbusies melnā dūnu jakā ar kažokādas apdari ap kapuci, bet galvā uzlikusi pelēku adītu cepuri. Arī Harijs bija izvēlējies dūnu jaku, ko papildināja džinsi, sporta apavi un beisbola cepure.
"Šie bērni ir gluži kā Harija kopijas, īpaši Ārčijs. Viņš ir mazs Harijs," sacīja kāds aculiecinieks. Savukārt cits piebilda: "Negadās jau katru dienu, stāvot rindā uz atrakciju, pagriezties un ieraudzīt sev blakus princi Hariju!"
"Domāju, ka daudzi pat nepamanīja, ka viņi tur atrodas," izdevumam "Daily Mail" norādīja kāds avots. "Neviens viņiem neuzbāzās un nelūdza kopīgas fotogrāfijas. Viņi izskatījās pēc pavisam parastas ģimenes, kas labi pavada laiku."
Saseksas hercogu ģimene atrakciju parku apmeklēja reizē ar vairākām citām slavenībām, tostarp grupas "Little Mix" dziedātāju Periju Edvardsu, Mailīnu Klāsu, Helēnu Fleneganu un Spenseru Metjūsu.
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"Harijs un Megana smējās un smaidīja. Viņi izskatījās pēc parasta pāra, kas kopā ar bērniem izbauda vakaru atrakciju parkā," piebilda "Daily Mail" avots.
Šī ir pirmā reize, kad ģimene kopā redzēta sabiedrībā kopš viņu negaidītās atgriešanās Lielbritānijā augustā. Zināms, ka Megana un Harijs ļoti rūpējas par savu bērnu privātumu un līdz šim lielākoties centušies viņus pasargāt no sabiedrības un mediju uzmanības.
Tiek uzskatīts, ka ģimene pašlaik dzīvo Kotsvoldsas reģionā Anglijā. Vienlaikus tiek pieļauts, ka Ziemassvētkus pāris plāno pavadīt ASV kopā ar Meganas māti Doriju Reglendu. Viņa sniegusi meitai arī morālu atbalstu pēc tam, kad šomēnes tika aizturēts Meganas atsvešinātais tēvs Tomass Mārkls seniors un viņam izvirzītas apsūdzības.
Pēdējo reizi Harijs un Megana sabiedrībā bija redzēti pagājušajā nedēļā, kad pāris devās vienas dienas vizītē uz Briseli.