"Coca-Cola" piedzīvojums Atlantā
Ziemassvētku noskaņa, tūkstošiem mirdzošu gaismiņu, tikšanās ar Santa Klausu un iespēja ielūkoties viena no pasaulē atpazīstamākajiem zīmoliem aizkulisēs – tāds ...
FOTO: Ziemassvētku burvība Atlantā: īpašs "Coca-Cola" piedzīvojums ar neaizmirstamiem pārsteigumiem
Ziemassvētku noskaņa, tūkstošiem mirdzošu gaismiņu, tikšanās ar Santa Klausu un iespēja ielūkoties viena no pasaulē atpazīstamākajiem zīmoliem aizkulisēs – tāds bija mans “Coca-Cola Christmas Experience” ceļojums uz Atlantu, Džordžijas štatā (ASV).
Trīs piedzīvojumiem bagātās dienās izdevās iepazīt ne tikai “Coca-Cola” vēsturi un svētku tradīcijas, bet arī Amerikas kultūru, iespaidīgas apskates vietas un cilvēkus, kuri šo pieredzi padarīja īpašu.
Pirmā diena: ASV vēsture, milzīgs akvārijs un auto bez šofera
Piedzīvojumu sākām Džimija Kārtera prezidenta centrā (Jimmy Carter Presidential Center), kur iepazinām bijušā ASV prezidenta dzīvesstāstu un viņa nozīmi Amerikas vēsturē. Pēc tam devāmies apskatīt vietu, kur piedzima Martins Luters Kings juniors – viens no nozīmīgākajiem pilsonisko tiesību aizstāvjiem ASV vēsturē.
Apmeklējām arī “Centennial Olympic Park”, kas izveidots saistībā ar 1996. gada olimpiskajām spēlēm Atlantā. Interesanti, ka “Coca-Cola” šajās spēlēs bija izveidojusi arī savu īpašo olimpisko pilsētiņu.
Viens no dienas iespaidīgākajiem pieturas punktiem bija “Georgia Aquarium” – viens no lielākajiem akvārijiem pasaulē. Redzēt tik daudz dažādu jūras iemītnieku un iespaidīgo zemūdens pasauli klātienē bija fantastiski!
Taču ar to pārsteigumi nebeidzās. Izdevās arī izbraukt ar pašbraucošu automašīnu, kurai pie stūres nebija šofera. Diezgan neparasta sajūta, kad auto pats pārvietojas pa pilsētu!
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Otrā diena: “Coca-Cola” noslēpumi un leģendārs restorāns
Nākamo dienu sākām “Coca-Cola” galvenajā mītnē Atlantā. Tā bija viena no visa brauciena interesantākajām pieredzēm! Ekskursijā apskatījām unikālus vēsturiskus eksponātus, senus dzērienu aparātus, reklāmas un ārkārtīgi retas “Coca-Cola” pudeles.
Uzzinājām, ka sākotnēji “Coca-Cola” nemaz nepārdeva pudelēs - to pasniedza aptiekās, sajaucot sīrupu ar gāzētu ūdeni. Pirmajā gadā vidēji pārdeva tikai deviņas glāzes dienā!
Īpaši pārsteidza pudeles dizaina vēsture. Slavenā “Coca-Cola” pudele tika radīta tā, lai to varētu atpazīt pat tumsā, tikai pieskaroties. Savukārt viens no pirmajiem prototipiem bija tik apaļīgs, ka izrādījās nepraktisks ražošanai.
Interesanti bija arī uzzināt, cik nozīmīgs “Coca-Cola” panākumos bijis mārketings. Uzņēmums jau pirms vairāk nekā simts gadiem izmantoja slavenības reklāmās un izvietoja savu logotipu uz visdažādākajiem ikdienas priekšmetiem, lai cilvēki to redzētu visur.
Viens no īpašākajiem eksponātiem bija vēsturiskās “Coca-Cola” Ziemassvētku reklāmas un oriģinālās gleznas. Lai gan “Coca-Cola” neizgudroja Santa Klausa tēlu, tās reklāmas ļoti palīdzēja popularizēt mums pazīstamo omulīgo vīru sarkanajā tērpā.
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Brauciena laikā bija iespēja arī aprunāties ar “Coca-Cola” Eiropas mārketinga vadītāju Havjēru Mezu par zīmola attīstību, sociālajiem tīkliem un to, kā radīt reklāmas, kas cilvēkiem paliek atmiņā vairākās paaudzēs.
Pusdienās devāmies uz leģendāro “Mary Mac’s Tea Room” – restorānu, kas darbojas jau kopš 1945. gada un ir slavens ar tradicionālo Amerikas dienvidu virtuvi un viesmīlību.
Tur izdevās nogaršot arī saldos kartupeļus jeb batātes ar zefīriem (marshmallows). Amerikā tas ir tradicionāls svētku ēdiens, taču manai gaumei tas bija daudz par saldu!
Toties “mac & cheese” jeb makaroni ar sieru kļuva par manu absolūto favorītu. Tos izdevās nogaršot vairākās vietās. Pēc pusdienām apmeklējām “World of Coca-Cola” – krāšņu un interaktīvu “Coca-Cola” pasauli, kurā var iepazīt zīmola vēsturi, apskatīt dažādas ekspozīcijas un uzzināt, kā dzēriens kļuvis tik populārs visā pasaulē.
Tur netrūka iespaidīgu vizuālo instalāciju, vēsturisku reklāmu, dažādu interesantu eksponātu un aktivitāšu, kas ļauj “Coca-Cola” stāstu piedzīvot daudz interesantāk nekā parastā muzejā. Viena no foršākajām iespējām bija nogaršot dažādus “Coca-Cola” kompānijas dzērienus no visas pasaules. Interesanti, cik ļoti dažādās valstīs atšķiras iecienītās garšas! Dažas bija ļoti gardas, bet citas - maigi sakot, diezgan neparastas.
Maģisks vakars Atlantas Botāniskajā dārzā
Otrās dienas vakarā mūs gaidīja viens no skaistākajiem visa ceļojuma piedzīvojumiem - Atlantas Botāniskais dārzs. Tajā dienā bija sācis līt, taču tas netraucēja, jo lielākoties atradāmies iekštelpās. Un pats interesantākais - tieši brīdī, kad bija jādodas uz Botānisko dārzu, lietus beidzās!
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Mums bija iespēja vēl pirms publiskās atklāšanas apskatīt iespaidīgo Ziemassvētku gaismu ekspozīciju. Neskaitāmas lampiņas, krāšņas instalācijas un gaismas šovs radīja sajūtu, ka esam nokļuvuši pasakā. Vakaru papildināja skaistas vakariņas dzīvās mūzikas pavadījumā. Atmosfēra bija patiešām maģiska.
Trešā diena: “Coca-Cola” loģistika, Santa Klauss un palīdzība citiem
Pēdējo dienu sākām “Coca-Cola South Metro” loģistikas un izplatīšanas centrā, kur uzzinājām, kā tiek organizēta dzērienu uzglabāšana, pārvietošana un piegāde līdz veikaliem. Bija interesanti redzēt, cik apjomīgs darbs slēpjas aiz tā, lai dzērieni ikdienā nonāktu veikalu plauktos.
Pēc tam atgriezāmies “Coca-Cola” galvenajā mītnē, kur mūs gaidīja īpašas svētku pusdienas. Tās prezentēja šefpavārs, un dažu ēdienu pagatavošanā bija izmantota arī “Coca-Cola”!
Taču lielākais pārsteigums bija pats Santa Klauss, kurš ieradās ar dāvanām. Svētku noskaņa bija garantēta!
Dienas turpinājumā apmeklējām “Atlanta Community Food Bank” – organizāciju, kas palīdz nodrošināt pārtiku cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Arī mēs iesaistījāmies brīvprātīgajā darbā, šķirojot pārtikas produktus. Tā bija ļoti vērtīga pieredze un atgādinājums, cik svarīgi ir palīdzēt arī citiem.
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Vakaru noslēdzām “Ranger Station”, kur valdīja īsta Ziemeļpola atmosfēra. Skaistas dekorācijas, svētku noskaņa un dažādi pārsteigumi! Turpat man izgatavoja arī personalizētu Ziemassvētku zeķi. Tagad atliek tikai gaidīt, kad Santa Klauss to piepildīs ar saldumiem!
Bez visiem piedzīvojumiem īpaši atmiņā palika arī pati Atlanta. Pilsēta šķita ļoti sakopta, un lielākoties mūs lutināja skaists, saulains laiks. Taču visvairāk pārsteidza cilvēku laipnība. Amerikā ir pilnīgi ierasti, ka svešinieki uz ielas sasveicinās, apjautājas, kā tev klājas, vai vienkārši uzsāk nelielu sarunu. Milzīgs paldies “Coca-Cola” par uzaicinājumu un fantastiski organizēto “Coca-Cola Christmas Experience” braucienu!