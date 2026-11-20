Amuna Davis stājas pretī savām lielākajām bailēm - viņa dzīvē sācies pavisam jauns posms
Satura veidotājs un Latvijas slavenākā dragkvīna Amuna Davis (īstajā vārdā Dāvis Ķimenis) nolēmis stāties pretī vienām no savām lielākajām bailēm – augstumam. Viņš sociālajā tīklā “Instagram” atklājis, ka sācis apgūt alpīnismu, un šīs mācības nebūt nav tikai aizraujošs piedzīvojums, bet gan nopietns un atbildīgs process, kurā jāapgūst zināšanas, no kurām kalnos var būt atkarīga dzīvība.
“Esmu uzsācis mācības alpīnismā. Iemīlējos savās bailēs!” raksta Amuna Davis, neslēpjot, ka augstums viņam bijis viens no lielākajiem biediem. Lai gan šobrīd bailes vēl nav pilnībā pārvarētas, viņš ir apņēmības pilns tās iepazīt un iemācīties ar tām sadzīvot.
Mācības ilgs aptuveni 10 līdz 11 mēnešus, un tās vada alpīnisti Kristaps un Kristīne Liepiņi, kurus Amuna Davis dēvē par vieniem no labākajiem instruktoriem Latvijā. Viņš atzīst, ka apmācības ir sarežģītas un prasa lielu fizisko sagatavotību, turklāt vēl daudz jātrenējas un jāmācās.
“Katrs mazākais sīkums alpīnismā ir ļoti svarīgs, un no tā ir atkarīga tava dzīvība,” uzsver Amuna Davis, piebilstot, ka pagaidām sevi uzskata par fiziski vāju, taču cenšas mācībām pieiet ar lielu degsmi.
Lēmumu apgūt alpīnismu viņš pieņēmis, jo iemīlējis kalnus un pārgājienus tajos. Līdz šim viņš izbaudījis arī mazāku virsotņu iekarošanu, taču tagad vēlas iegūt zināšanas, kas ļautu kalnos justies drošāk un pārliecinošāk.
Viņa mērķis ir zināt, kā rīkoties dažādās kalnu situācijās – sastopoties ar virvēm, ķēdēm, sniegu, ledu, akmeņiem, lietu vai spēcīgu vēju, kā arī neapjukt neparedzētos apstākļos.
“Nezinu, kur man šis aizvedīs, bet dievinu to, kāds cilvēks esmu šodien, kādus cilvēkus sastopu un kādi jauni piedzīvojumi ar mani notiek,” atzīst Amuna Davis.
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