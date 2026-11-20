Bēguļojošu noziedznieku notver, kad viņš palūdz policistus sevi aizvizināt
Amizantos apstākļos ASV Tenesī štatā aizturēts likumsargu meklēts noziedznieks, kad viņš apturēja policistu automašīnu un palūdza viņu nogādāt nepieciešamajā vietā.
53 gadus vecais Džons Džeksons 15. novembrī bija piegājis pie Našvilas policistiem brīdī, kad viņi bija apturējuši kādu automašīnu pārbaudei, un palūdzis viņu aizvizināt, vēsta “Fox 56 News”. Taču likumsargi nevis paķēra pasažieri, bet izdomāja pārbaudīt viņa personas datus — un izrādījās, ka kaimiņu Kentuki štatā ir izdots viņa aizturēšanas orderis. Neizpratnes pilno vīrieti policisti aizvizināja uz Deividsona apgabala cietumu. Viņam noteikta drošības nauda 75 000 ASV dolāru apmērā, un tiek lemts par viņa izdošanu Kentuki štata varasiestādēm.
Tas nebūt nav pirmais šāds gadījums. Izdevums “Metro” vēsta, ka pērn līdzīgs atgadījums notika Ņūdžersijas štatā, kur 22 gadus vecais Hosē Medrano ieradās Mauntinleiksas policijas iecirknī un lūdza viņu aizvest mājās. Pārbaudot vīrieša datus, policisti atklāja, ka štatā ir izdots viņa aizturēšanas orderis. Savukārt 2017. gadā četrus gadus bēguļojušais Džensens Saimons, kuru meklēja saistībā ar cilvēka smagu sakropļošanu ar āmuru kautiņa laikā, tika aizturēts Luiziānas štatā pēc tam, kad uz šosejas pats apturēja šerifa vietnieka automašīnu. Saimons toreiz apgalvoja, ka ceļojis kopā ar draugiem, kuri viņu pametuši ceļa malā. Tomēr pēc personas dokumentu pārbaudes viņu arestēja.