Noskaidroti mūziķi, kas cīnīsies par tiesībām pārstāvēt Latviju Eirovīzijā. Lūk, dziesmas, ar kurām viņi cer iekarot klausītāju sirdis!
Izvēlēti 16 Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” finālisti, kuri cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, kas nākamgad norisināsies Bulgārijas pilsētā Burgasā. Viņu vidū ir gan pieredzējuši mūziķi, gan mazāk zināmi izpildītāji.
““Supernovas” fināls būs īsti mūzikas svētki, kuros satiksies dažādas balsis, stāsti un emocijas. Mūzikai ir īpašs spēks un tā spēj uzrunāt pāri robežām. Turklāt šogad šīs emocijas būs iespējams sajust ne tikai pie ekrāniem, bet arī klātienē, kļūstot par daļu no neaizmirstama vakara,” norāda LTV Izklaides un dokumentālā satura redakcijas vadītāja Agnese Štrause-Kubliņa.
Konkursa “Supernova” 2027. gada finālā iekļuvuši (alfabētiskā secībā):
Aģentūra ar dziesmu “Raudi” (mūzika un vārdi – Alexander Thomas Mathewson, Kurts Kārlis Mitenbergs)
Aģentūra ir jauno Latvijas mūziķu apvienība, kas darbojas džeza, fanka, akadēmiskās un teātra mūzikas plašumos. Grupas skanējumā savienojas 70. gadu fanka enerģija, improvizācija, elektronika un izteikti teatrāla muzikālā valoda. Apvienība izdevusi albumus “Pārslodze” un “Pārpratums”, kā arī radījusi mūziku Latvijas Nacionālā teātra izrādei “Klusums un troksnis”.
Blurie ar dziesmu “Cold as Ice” (mūzika un vārdi – Renārs Dagilis)
Blurie, īstajā vārdā Renārs Dagilis, lielāko daļu muzikālo prasmju apguvis pašmācības ceļā, tāpēc pats vada visu dziesmas tapšanas procesu – raksta, producē un ieraksta savu mūziku. Tajā mākslinieks pauž emocijas, apvienojot mūsdienīgu popa, indie un alternatīvās mūzikas skanējumu.
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Būū ar dziesmu “Wild Woman” (mūzika un vārdi – Ilze Fārte)
Būū ir dziedātāja, producente, mūzikas un vārdu autore, kuras radītajos Afro beats, repa, popa un R'n'b skaņdarbos var sadzirdēt mīlestību pret dabu, emocionālā intelekta un vienlīdzības veicināšanu, kā arī personisko un kolektīvo traumu dziedināšanu. Mākslinieces debijas albums ieguvis divas “Zelta mikrofona” balvas, bet šogad viņa izdevusi vēl divus studijas albumus un aktīvi koncertējusi visā Latvijā.
Daba ar dziesmu “Promised Land” (mūzika un vārdi – Deniels Bērziņš, Tomasz Kaminski)
Daba ir mūziķis, dziesmu autors un producents, kura daiļradē savijas indie pops, alternatīvā ģitārmūzika un personiski stāsti. Viņš sevi jau apliecinājis TV šova “X Faktors” un konkursa “Supernova” pusfinālos. Šobrīd Daba strādā pie debijas albuma tapšanas kopā ar poļu producentu TYNSKY.
ELPO ar dziesmu “Labākās dienas” (mūzika un vārdi – Amanda Bašmakova, Mārtiņš Makreckis)
ELPO sevi pieteica 2023. gada nogalē ar debijas minialbumu “Rožu dārzs”. Duets 2025. un 2026. gadā saņēmis “GAMMA” nomināciju kategorijā “Gada mākslinieks elektroniskās deju mūzikas žanrā”. ELPO debijas albumā “Brīvību meklējot” iekļautā dziesma “Blakus” 2026. gada konkursā “Supernova” ieguva septīto vietu, savukārt pats albums nominēts Austras balvai.
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Idille ar dziesmu “About Love” (mūzika un vārdi – Kristiāns Kosītis, Rūdolfs Daņiļevičs, Gunārs Gaumigs, Ralfs Brieze, Paulis Filips Bārzdiņš, Jūlijs Melngailis)
Grupa “Idille” dibināta 2024. gada sākumā, debitējot ar singlu “Neviens”. Divu gadu laikā apvienība aktīvi koncertējusi, izdevusi vairākus singlus un vairākkārt ierindojusies Latvijas radiostaciju spēlētāko dziesmu topu augšgalā. Grupas skaņdarbs “Pāri upei” 2025. gada vasarā izskanēja arī vērienīgajā deju eposā “DUNA” Mežaparka Lielajā estrādē.
Kaligo ar dziesmu “Raganeņa” (mūzika un vārdi – Diāna Logina, Kristaps Karps)
“Kaligo” ir mūziķu apvienība, kas latviešu tradicionālo mūziku apvieno ar roka un metāla enerģiju, radot savu raksturīgo postfolka un etnoroka skanējumu. Grupa pierāda, ka latviešu folklora nav tikai mūsu pagātnes mantojums, bet gan dzīva, drosmīga un mūsdienīga kultūras sastāvdaļa.
Katrīna Dimanta ar dziesmu “Inner Bear” (mūzika un vārdi – Katrīna Dimanta, Armands Varslavāns, Matīss Uškāns)
Katrīna Dimanta ir dziedātāja, komponiste un multiinstrumentāliste, kuras daiļradē latviešu tradicionālā mūzika mijiedarbojas ar pasaules mūzikas skanējumu. Viņas muzikālo rokrakstu raksturo cieša saikne ar dabu, latvisko kultūras mantojumu, kustību un laikmetīgu pašizpausmi. Katrīna grupas sastāvā pārstāvējusi Latviju 2014. gada Eirovīzijā, bet 2020. gadā konkursā “Supernova” ieguvusi otro vietu.
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Laura Rizzotto – “SUAR (VII)” (mūzika un vārdi – Laura Rizzotto, Kaspars Ansons, Karan Pandav, Dolores Rizzotto)
Laura Rizzotto ir Brazīlijā dzimusi dziedātāja, dziesmu autore un balss aktrise, kura Eirovīzijas dziesmu konkursā Latviju pārstāvēja 2018. gadā. Viņa studējusi mūziku ASV, sadarbojusies ar starptautiski atzītiem mūziķiem un producentiem, kā arī ir ASV Ierakstu akadēmijas, kas rīko “Grammy” balvu pasniegšanu, balsstiesīga biedre.
LEGZDINA ar dziesmu “Lelle” (mūzika un vārdi – Elīza Legzdiņa, Jānis Jačmenkins)
LEGZDINA ir dziedātāja un dziesmu autore, kuras mūzikā savijas elektroniskās mūzikas, R&B, popa un repa elementi. Vairāk nekā divdesmit gadu ilgajā karjerā Londonā sadarbojusies ar starptautiski atzītiem mūziķiem un radījusi oriģinālkompozīciju kāda tehnoloģiju giganta reklāmai. Konkursā “Supernova” LEGZDINA piedalījusies gan muzikālās apvienības “Bel Tempo” sastāvā, gan kā solo izpildītāja.
MAARMAAR ar dziesmu “Stāt” (mūzika un vārdi – Māra Upmane-Holšteine, Miks Pinzulis)
Māra Upmane-Holšteine ir vienas no Latvijas populārākajām poproka grupām “Astro’n’out” soliste ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi mūzikā. 2025. gadā viņa debitēja ar solo elektroniskās mūzikas projektu MAARMAAR, pievēršoties jaunam muzikālās pašizpausmes virzienam. 2026. gada jūnijā iznāca MAARMAAR debijas albums “Pusmūža krīze”.
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Markus Riva ar dziesmu “Rēgs” (mūzika un vārdi – Markus Riva)
Markus Riva ir latviešu dziedātājs, dziesmu autors, producents, dīdžejs un televīzijas personība. Viņa mūzikā savijas mūsdienīgs pops un deju ritmi, ko papildina personiski stāsti par attiecībām, iekšējo spēku un drosmi būt pašam. Vairāk nekā 15 gadu ilgajā karjerā viņš kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem Latvijas māksliniekiem un vairākkārt piedalījies konkursā “Supernova”, divreiz izcīnot otro vietu.
MARKUSS ar dziesmu “Closer to the Cut” (mūzika un vārdi – Markuss Daniels Kolosovs, Jēkabs Ludvigs Kalmanis, Lance Vought
MARKUSS jeb Markuss Daniels Kolosovs pie klavierēm pavadījis jau gandrīz 18 gadus, kā arī pašmācības ceļā apguvis producēšanu un citas muzikālās prasmes. No Rūjienas nākušais mākslinieks plašākai publikai kļuva pazīstams TV šovā “X Faktors”, kur 2025. gadā ieguva ceturto vietu. Savā mūzikā viņš popu, R&B un elektroniku papildina ar emocionāli piesātinātu vēstījumu.
Marta ar dziesmu “Make It a Vibe” (mūzika un vārdi – Marta Grigale, Rebecca Le Montais)
Marta ir dziedātāja un dziesmu autore, kura ar savu atklāto un lipīgo popmūziku guvusi klausītāju atzinību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņas daiļradi izcēluši tādi starptautiski mediji kā “Notion”, “Earmilk” un BBC Radio 1, turklāt Martas mūzika izskanējusi arī ievērojamos starptautiskos televīzijas projektos. 2026. gadā Marta noslēgusi sava trešā studijas albuma ēru un pievērsusies jauna singlu cikla veidošanai.
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TIKASHA SAKAMA ar dziesmu “Sexyish” (mūzika un vārdi – Toms Jēkabs Kagainis, Lasse Nyman, Jānis Pētersons, Dagnis Roziņš, Elsa Søllesvik, Nansija Garkalne)
TIKASHA SAKAMA, īstajā vārdā Nansija Garkalne, ir pazīstama gan televīzijas skatītājiem, gan mūzikas klausītājiem. Viņas balsi daudzi atpazīs no kompozīcijas “Tu zini mani no galvas”, kas šogad izdota sadarbībā ar grupu “Musiqq”. Mūzikas gaitas Nansija sāka 2023. gadā, bet jau gadu vēlāk kļuva par TV šova “Balss maskā” uzvarētāju.
YŪT ar dziesmu “Somebody” (mūzika un vārdi – Emīls Deivids Zučiks, Matīss Jānis Berzinskis)
YŪT ir indie pop grupa, kas elektroniskus bītus apvieno ar sapņainu popmūziku, radot viegli uztveramu, bet emocionāli daudzslāņainu skanējumu. Grupa debitēja 2024. gadā ar dziesmu “Tuvu”, kas iemantojusi klausītāju simpātijas un izpelnījusies “GAMMA” nomināciju kategorijā “Gada radio hits”. Savukārt pati grupa nominēta kategorijā “Gada jaunais mākslinieks vai grupa”.
Maijā Latviju 70. Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē pārstāvēja dziedātāja Atvara ar dziesmu "Ēnā", otrajā pusfinālā ierindojoties 13. vietā. Eirovīzija arī šogad pulcēja miljoniem skatītāju visā pasaulē, vienlaikus sasniedzot rekordaugstu digitālo auditoriju – konkursa oficiālais saturs sociālajos medijos sezonas laikā kopumā pārsniedza 2,75 miljardus skatījumu.