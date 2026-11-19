"Grand Theft Auto VI" jau pirmajā dienā pārspējusi "Odisejas" kopējos ieņēmumus; kritiķi sajūsmā par spēlē pieredzēto
13 gadus ilgā gaidīšana ir attaisnojusies ar uzviju: kulta franšīzes “Grand Theft Auto” jaunā spēle “Grand Theft Auto VI”, kas 19. novembrī beidzot kļuva pieejama visā pasaulē pēc vēl nepieredzētas ažiotāžas izklaides industrijā, jau ir nopelnījusi vairāk nekā vasaras kino hits “Odiseja” — un diena vēl nav beigusies!
“Rockstar Games” izveidotā spēle GTA VI jau līdz iznākšanas dienai sasniegusi 1,84 miljardu ASV dolāru ieņēmumus un pārdoti 19,05 miljoni spēles eksemplāru, liecina tirgus izpētes uzņēmuma “Sensor Tower” aplēses. Tādējādi spēle pārspējusi vasaras kino fenomena, Kristofera Nolana režisētās “Odisejas” kopējos pasaules kases ieņēmumus 1,8 miljardu dolāru apmērā.
Vēl vairāk, kaut gan “Sensor Tower” savus datus atjaunināja ceturtdien, to pamatā esošajās diagrammās atspoguļoti tikai līdz otrdienai veiktie iepriekšpasūtījumi. Tas nozīmē, ka aplēstajos 1,84 miljardu dolāru ieņēmumos vēl nav iekļauti ne trešdienas pārdošanas rezultāti, kad tika publicētas serenādes dziedošās recenzijas, ne ceturtdienas ieņēmumi, kad spēle oficiāli nonāca pārdošanā.
“Forbes” norāda, ka tikai vienai filmai šogad bijuši lielāki ieņēmumi nekā GTA VI. Tā ir 27. jūlijā pirmizrādi piedzīvojusī “Zirnekļcilvēks: Jauna diena” (Spider-Man: Brand New Day), kuras kases ieņēmumi pasaulē sasnieguši 2,5 miljardus dolāru. Tomēr analītiķi prognozē, ka jau līdz gada beigām GTA VI ieņēmumi pārsniegs trīs miljardus dolāru.
“Sensor Tower” dati liecina, ka “GTA VI” viena miljarda dolāru ieņēmumu robežu pārsniedza jau pirms nedēļas un kopš tā laika spēles pārdošanas apjomi pieauguši ar katru dienu. Uzņēmuma aplēses rāda, ka lielākā daļa jeb aptuveni 75% pārdoto spēles eksemplāru paredzēti “PlayStation” konsolēm, savukārt atlikušo ceturtdaļu iegādājušies “Xbox” lietotāji. Spēles izdevēja “Rockstar Games” mātesuzņēmums “Take-Two Interactive” nav publiskojis iepriekšpasūtījumu datus, taču pagājušajā nedēļā finanšu pārskatā norādīja, ka to apjomi “ievērojami pārsniedz sākotnējās prognozes”.
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“Take-Two Interactive” nav oficiāli izpaudis arī spēles budžetu, taču medijos ziņots, ka tā ir izmaksājusi pasakainu summu — apmēram 1,5 miljardus dolāru. Taču nav jāšaubās, ka GTA VI ļoti ātri sevi atpelnīs ar uzviju. Līdzšinējais pasaules rekords pieder tās priekštecei GTA V, kas pirmo 24 stundu laikā nopelnīja 815,7 miljonus dolāru, bija saņēmis 7 miljonus iepriekšpasūtījumus un izdošanas dienā tika pārdoti 11 miljoni eksemplāru, pirmās nedēļas laikā šim rādītājam sasniedzot 16 miljonus. Visas GTA franšīzes spēļu pārdošanas apjoms ir gandrīz 480 miljoni eksemplāru.
Iepriekšējā sērijas spēle GTA V ir visu laiku otrā vislabāk pārdotā spēle, kas 13 gadu laikā pārdota 235 miljonos eksemplāru. Līdz šim labāk veicies tikai “Mojang Studios” 2011. gadā izstrādātajam “Minecraft”, kas pārdots 425 miljonos eksemplāru. Salīdzinājumam — trešā vispelnošākā spēle ir "Rockstar Games" radītā “Red Dead Redemption 2”, kas kopš 2018. gada pārdevusi “tikai” 89 miljonus eksemplāru. Pirmajā piecdesmitniekā ir vēl divas GTA spēles — 43. vietā 2004. gada “San Andreas” ar 27,5 miljoniem eksemplāru un 50. vietā 2008. gada GTA IV ar 25 miljoniem.
Ar 480 miljoniem pārdoto eksemplāru “Grand Theft Auto” ir piektā populārākā videospēļu franšīze, pagaidām atpaliekot vien no “Mario” (950 mlj.), “Tetris” (520 mlj.), “Pokemon” (515 mlj.) un “Call of Duty” (500 mlj.).
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Kritiķiem trūkst vārdu, lai paustu sajūsmu
Trešdienas agrā rītā beidzās “Grand Theft Auto VI” recenziju publicēšanas aizliegums, un gandrīz visi kritiķi spēli uzņēmuši ar sajūsmu. Šobrīd recenziju apkopotājvietnē “Metacritic” spēle saņēmusi gandrīz nevainojamu vērtējumu jeb 99 punktus no 100, pamatojoties uz 151 kritiķa atsauksmēm. Tas GTA VI pašlaik padara par visu laiku visaugstāk novērtēto spēli šajā vietnē. Spēļu izdevuma IGN kritiķis to nodēvējis par “visiespaidīgāko videospēli, kādu jebkad esmu spēlējis”. Savukārt “GameSpot” norādījis, ka GTA VI ir “visa iepriekšējā izstrādātāja veikuma kulminācija atvērtās pasaules spēļu žanrā, paceļot to līdz tādam līmenim, kādu, visticamāk, neviens cits izstrādātājs nespēs sasniegt”. “Forbes” recenzijas autors atzinis, ka viņš “nav pārliecināts, vai kādam vēl jebkad izdosies radīt šādu spēli”, uzsverot, ka “neviena cita spēļu izstrādes studija pat attāli netuvojas šādam dziļumam un mērogam”.