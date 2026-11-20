Bijusī skaistumkaraliene Ieva Rubene tikusi pie jauna darba
Māksliniece un kādreizējā skaistumkaraliene Ieva Rubene šoruden palaidusi uz bērnudārzu jaunāko dēlu Mateo un pieņēmusi jaunu profesionālu izaicinājumu. Viņa sākusi strādāt kosmētikas zīmolu tirdzniecības uzņēmumā par mārketinga vadītāju.
Kā novērojis žurnāls "Kas Jauns", izstādes "Baltic Beauty 2026" mediju pasākumā Ieva Rubene klātesošos iepazīstināja ar jaunākajām skaistuma industrijas tendencēm, ko ikviens var likt lietā mājas apstākļos. Atklājās, ka Rubene jau trīs mēnešus darbojas kā mārketinga vadītāja pasaulē iecienītu skaistumkopšanas produktu tirdzniecības uzņēmumā "Emevie". “Mēs nemitīgi paplašināmies un Latvijā ievedam aizvien jaunus kosmētikas zīmolus. Šajā uzņēmumā sāku darboties pavisam nesen – pirms trim mēnešiem. Jau esmu pabijusi Francijā – seminārā "L’Occitane" rūpnīcā. Esmu saorganizējusi jau kādus sešus pasākumus, tā ka jaudīgi. Man ir arī nepieciešamā izglītība – esmu studējusi augstskolā "Turība" reklāmu un sabiedriskās attiecības ar specializāciju pasākumu organizēšanā. Vienkārši iepriekš dzīve bija ievirzījusies citās sliedēs. Taču, līdzko šoruden dēliņš sāka iet bērnudārzā, izdomāju, ka ir laiks pieņemt jaunus profesionālus izaicinājumus. Mana pieredze un zināšanas ir jāliek lietā,” par savu jauno dzīves posmu sarunā ar "Kas Jauns" pastāsta Rubene.
Skaistumkopšanai padziļinātāk viņa pievērsusies pēc dalības skaistumkonkursā "Miss Universe 2005". “Modeles ikdiena un sevis kopšana man ir tuva,” saka bijusī skaistumkaraliene. Interesi par modes un stila lietām viņa mantojusi no mammas: “Viņa savulaik bija nodaļas vadītāja veikalā "Bergs", viņai bija arī sava zeķbikšu vairumtirdzniecība. Mamma vienmēr brauca uz Franciju uz modes mesēm.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ievas Rubenes laulībā ar olimpisko medaļnieku, šobrīd kamaniņu braukšanas treneri Mārtiņu Rubeni dzimuši divi bērni – meita Adelīna un dēls Mateo. “Meita iet jau 2. klasē, bet dēlam ir trīsarpus gadu, šoruden viņš sāka iet bērnudārzā. Grūti bija palaist dēlu uz bērnudārzu, jo gan ar puiku, gan arī ar meitu esam ļoti tuvi. Sākt bērnudārza gaitas mums nebija viegli, bet nu jau viss ir forši un no rītiem viens no otra atvadāmies bez raudāšanas. Jauns posms mūsu dzīvē!”