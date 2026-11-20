Ērika Eglija-Grāvele priecājas par meitas pirmajiem soļiem
Aktrise Ērika Eglija-Grāvele patlaban vēl nav atgriezusies pilna laika darbā Dailes teātrī, jo izbauda laiku ar savu meitu Ulli, kas nesen sākusi staigāt.
Aktieru pāris Ērika Eglija-Grāvele un Gints Grāvelis apprecējās 2020. gada 12. augustā pēc aptuveni piecu gadu kopdzīves. 2025. gada jūlijā viņiem piedzima meita, un vecāki viņai deva neparastu vārdu – Ulle. Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", patlaban Ērika vēl izbauda jaunās māmiņas statusu. Viņa ir bērna kopšanas atvaļinājumā un Dailes teātrī pagaidām nav atgriezusies uz pilnu slodzi. “Es izbaudu uz pilnu klapi visus māmiņas priekus. Meita jau vēl ir maziņa, bet pirmie soļi ir sperti, jau staigā. Tagad mums ir pasaules izzināšanas posms. Tu tikai vari skatīties un brīnīties, kā cilvēks aug!”
Ērika ar vīru Gintu pievērsušies arī muzicēšanai. Gints Grāvelis ar kolēģi Andri Buli iemantojuši skatītāju mīlestību ar savu duetu "GraBulis", bet Ērika aizvadītajā vasarā un arī šajā gada nogalē piedalās dažādos koncertos. Kā zināms, Ēriku Egliju-Grāveli, pirms viņa kļuva par aktrisi, tūkstošiem televīzijas skatītāju iepazina kā jauno muzikālā realitātes šova "Talantu fabrika" zvaigzni ar skatuves vārdu Grace. Sarunā ar "Kas Jauns" Ērika gan pieticīgi atklāj, ka sevi par dziedātāju nevēlas saukt, jo tas, viņasprāt, esot pārāk skaļi teikts. Tad jau drīzāk – dziedošā aktrise. “Tas ir lielisks bonuss aktierim, ja viņš dzied,” viņa piebilst.
Ērika ļoti priecājas par vīra Ginta panākumiem ar duetu "GraBulis": “Viņi arī paplašinās un savu latiņu liek augstāk. Tagad jāpadomā tik par savu imidžu un skatuves kostīmiem. Sekoju līdzi savam vīram un viņa radošajai darbībai ar Andri. Viņi ir kolosāls tandēms.” Lipīgajam hitam "Vecums nenāk viens" Ērika vārdus gan nezinot, taču "GraBuļa" koncertos esot bijusi. “Man liekas, ka viss slēpjas vienkāršībā! Un nav mazsvarīgi, ka abiem ir lieliska humora izjūta,” Eglija-Grāvele saka, skaidrojot dueta "GraBulis" straujo popularitāti. Viņasprāt, Gints un Andris ir ļoti vienkārši un sirsnīgi džeki un neiztaisās, tieši tāpēc publika viņus tā iemīļojusi.
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