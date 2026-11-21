Egils Melbārdis lepojas, ka dēls sācis aktiera karjeru Londonā
Aktieru Egila Melbārža un Annas Klēveres dēls Gustavs Melbārdis pēc studijām Londonā sācis aktiera karjeru Lielbritānijā.
Plašākai publikai Gustavs Melbārdis kļuva pazīstams pirms dažiem gadiem, kad piedalījās TV šova "X faktors" pirmajā sezonā. Vēlāk kopā ar domubiedriem viņš izveidoja grupu "Insomnia", bet pēc Rīgas Doma kora skolas absolvēšanas nolēma turpināt profesionālo ceļu ārpus Latvijas, pievēršoties mūzikai un aktiermākslai. Studijas ārzemēs nebija lēts prieks – tika lūgts arī sabiedrības finansiāls atbalsts talantīgā jaunieša izglītībai. Cilvēki bija ļoti atsaucīgi, ziedojot naudu, un Gustavs varēja piepildīt savu sapni.
Tagad Melbārdim junioram ir izdevies iegūt lomu savā pirmajā Lielbritānijas teātru turnejā, kuras laikā izrādes notiek dažādās pilsētās. Darba ritms ir intensīvs – nedēļā tiek spēlētas pat astoņas izrādes. Pēc šīs turnejas noslēguma dēlam jau izdevies vienoties arī par nākamo profesionālo iespēju – trīs mēnešu darbu Vestendas teātra projektā. Egils Melbārdis žurnālam "Kas Jauns" neslēpj, ka ar lielu interesi seko līdzi dēla gaitām un priecājas par viņa panākumiem.
Īpašs gandarījums esot redzēt, kā jaunais cilvēks pats veido dzīves ceļu un pamazām nostājas uz savām kājām, savukārt vecākiem tagad pienācis laiks pierast pie jauna dzīves posma. Ja vien Egilam un Annai izdodas atrast vismaz četras brīvas dienas, viņi labprāt dodas uz Londonu, lai klātienē atbalstītu dēlu un noskatītos viņa izrādes. Vai Gustavs kādreiz atgriezīsies dzimtenē, pagaidām gan esot pāragri spriest. Šobrīd viņš veiksmīgi darbojas Londonā, un tēvs priecājas, ka dēlam ir iespēja īstenot savus profesionālos sapņus.
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