Gundega Skudriņa televīzijas šovā viesus dzen pie plīts
Radošās apvienības "Skudras metropole" vadītāja un radošā direktore Gundega Skudriņa šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" uzņēma dziedātāju Emiliju, kordiriģentu Jāni Ozolu un radio balsi Magnusu Eriņu.
Lai gan piedalīties šovā Gundega nebija izlēmusi uzreiz, šoreiz viņu pārliecināja tieši kompānija. “Emilija ir mana mīļākā dziedātāja, un Jānis Ozols ir izcils mākslinieks. Magnusu vēl nepazinu, taču viņš man jau reiz bija palicis atmiņā ar kādu jauku žestu – viņš man, svešai sievietei, uz ielas bija izteicis komplimentu. Tie ir brīnišķīgi cilvēki!” stāsta Gundega. Viņasprāt, būtiska nozīme bija arī vakariņu rīkošanas vietai. “Man bija iespēja viņus uzaicināt uz mūsu jaunajām darba mājām – "Don’t Panic" darbnīcu. Gribējās kaut ko oriģinālu un neierastāku nekā citkārt,” skaidro radošā direktore.
Ikdienā gatavo visa ģimene
Darbdienās maltītes gatavošana parasti jāiekļauj ikdienas steigā, tāpēc Gundega nav no tiem cilvēkiem, kas katru dienu gatavo trīs pilnas maltītes. Toties brīvdienās, kad ir vairāk laika, viņai patīk ļauties kulinārijas procesam. “Man patīk gatavot dažādos svētkos. Piemēram, tikko bija Mārtiņdiena, kad jātaisa zoss cepetis. Ziemassvētkos man patīk, ja galdā ir vismaz deviņi ēdieni. Tad es ļoti labprāt gatavoju un turklāt daudz!” viņa stāsta. Tomēr virtuvē Gundega nav vienīgā saimniece, viņas dvīnes lieliski gatavo pašas. “Gan pati gatavoju, gan reizēm baudu ģimenes locekļu radītās gardās maltītes,” atklāj Gundega. Vaicāta par iecienītākajiem ēdieniem, viņa smejoties atzīst, ka gaumes ziņā ir īsts pretstatu cilvēks. “Man ļoti, ļoti garšo lauku speķis ar rupjmaizi, bet tikpat ļoti garšo kūkas un saldumi. Saldumus varētu gatavot katru dienu un turklāt lielos daudzumos! Protams, pati sevi nedaudz bremzēju, taču tāpat katru dienu tiek apēsts kāds našķītis.” Skudriņa ēdot gandrīz visu, taču par austerēm gan neesot sajūsmā. “Varu tās pagaršot, bet tās noteikti nav mans mīļākais ēdiens. Kopumā man nav tādu ēdienu, kurus kategoriski neēstu.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Slavenībām liek gatavot!
Gatavojot vakariņas, Gundega vēlējās ne tikai pacienāt viesus, bet arī iesaistīt viņus pašā gatavošanas procesā. “Man ir princips – dari pats! Tas nozīmē, ka gatavošanas procesā pieaicinu visus, kuriem konkrētais ēdiens paredzēts. Vienmēr saku, ka namamātei nav jānoskrienas, kamēr pārējie sēž un vēl kāds kaut ko kritizē. Tāpēc svētku dalībnieki ir jāiesaista procesā. Tad ir mazāk kritizētāju, turklāt pašiem ir daudz interesantāk.” Tieši šī ideja tika īstenota arī pamatēdiena gatavošanā. Namamāte bija sagatavojusi vafeļu mīklu no olām, miltiem, piena un sviesta, bet viesiem pašiem bija jācep vafeles un jāizvēlas, ar ko tās papildināt. Galdā tika likts lasis, tuncis, avokado, olas, tomāti, baziliks un burratas siers. “Tā bija pavisam klasiska vafeļu recepte. Es biju sagatavojusi dažādus pildījumus, ar kuriem vafeles var papildināt un piešķirt tām vēl interesantāku garšu.”
Darbnīcā nākas improvizēt
Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija ēdienu pagatavošana neierastajā darbnīcas vidē. “Piemēram, man tur vajadzēja sildīt zupu un visu procesu pielāgot videi, kas nebija gluži vienkārši,” atklāj vakariņu saimniece. Neparastākais piedzīvojums bija arī pirmās uzkodas noformējums. Gundega vēlējās viesus pārsteigt ar ēdiena mākslas instalācijām, ko viņas vadītā radošā apvienība Skudras metropole parasti veido dažādos pasākumos. “Parasti to dara pavāri. Tās izskatās pēc desām, bet patiesībā ir gatavotas no siera krēma un siera makaroniem. Pati iepriekš neko tādu nebiju darījusi, tāpēc tas bija kaut kas jauns un prasīja lielāku uzmanību,” viņa stāsta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Deserta recepte nāk no Pāvilostas
Arī desertam bija personisks stāsts. Šokolādes krēma recepti Skudriņa aizguvusi no draugiem, ar kuriem viņai izveidojusies īpaša vasaras tradīcija. “Mums ir tāda tradīcija – katru gadu jūlijā Pāvilostā satiekas liels draugu pulks. Tad gatavojam dažādus našķus un ēdienus. Šovasar tur tapa šokolādes krēms, kas man ļoti iegaršojās, tāpēc nolēmu to pagatavot arī raidījumā,” atklāj Gundega.
Uzkoda Nr. 1 - "Tikai kopā MĒS VARAM!"
Sastāvdaļas: krēmsiers, trifeļu eļļa, želatīns, marinējumi un maize.
Uzkoda Nr. 2 - "Viss, kas vajadzīgs, ir mums apkārt"
Sastāvdaļas: tomāti, baziliks, saldais krējums, siers un, protams, mīlestība.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pamatēdiens – "PSP – dari pats!"
Sastāvdaļas: olas, milti, piens, sviests, lasis, tuncis, avokado, tomāti, baziliks un burrata.
Deserts - Iededz sirdī Latviju!
Sastāvdaļas: kakao, ķirši, saldais krējums un rums.