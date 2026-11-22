Kādreizējā TV personība Baiba Vītiņa tagad informē par Salaspils jaunās koncertzāles koncertiem, izrādēm un kabarē.
Slavenības
Šodien 12:12
Baiba Vītiņa no televīzijas pārceļas uz koncertzāli
TV personība Baiba Vītiņa pēc darba televīzijā sākusi strādāt Salaspils koncertzālē par reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālisti.
Baibas Vītiņas jaunajos darba pienākumos ietilpst rūpes par Salaspils jaunās koncertzāles apmeklētājiem, lai viņi ir informēti par visu, kas un kad notiek koncertzālē, un zinātu, kad ierasties ciemos.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņa apstiprina, ka pirms tam darbojusies televīzijā, bijusi gan kadrā, gan aizkadrā. “Varbūt kaut kad pienāks laiks atgriezties televīzijā, bet varbūt ne! Taču tagad savu varēšanu un spēkus ieguldu citā jomā. Man ļoti patīk jaunais darbs. Mani uzticamākie skatītāji, kas seko man sociālajos tīklos vēl no televīzijas laika, gan ik pa brīdim apjautājas, kad būšu atpakaļ televīzijā.”