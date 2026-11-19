Nedēļas jaunumi "Tet+" - britu detektīvs, pagātnes izvēles un latviešu kino klasika bez maksas
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties detektīvseriāu "Beržeraks", britu drāmu "Partija" un latviešu kino izlasi.
Izmeklēšanas turpinās
Ar otro sezonu atgriežas detektīvseriāls "Beržeraks".
"Beržeraks" piedāvā gan intriģējošu izmeklēšanu, gan emocionāli dziļu stāstu par cilvēku, kurš cenšas atgūt kontroli pār savu dzīvi. Seriāls balstīts uz astoņdesmitajos gados populāro BBC projektu ar tādu pašu nosaukumu, taču jaunā versija nav vienkāršs pārstāsts. Tā pārveido pazīstamo varoni mūsdienu auditorijai, piešķirot viņam sarežģītāku psiholoģisko portretu un daudz tumšāku noskaņu.
Stāsta centrā ir pieredzējis detektīvs Džims Beržeraks, kādreiz talantīgs izmeklētājs, pēc sievas nāves salauzts gan emocionāli, gan profesionāli. Sēras, alkoholisma ēna un vainas izjūta pakāpeniski attālinājušas viņu no ģimenes, kolēģiem un ierastās dzīves. Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma Beržeraks atgriežas darbā Džersijas policijā, kur viņu sagaida sarežģīta slepkavības lieta.
Pagātnes izvēles
Tuvojoties izšķirošam politiskam pavērsienam, kāda jubilejas ballīte pārvēršas par bīstamu ceļojumu pagātnē, kur katram ir ko zaudēt.
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Martins un Bendžamins iepazīstas elitārā internātskolā, kur, neraugoties uz pilnīgi atšķirīgo izcelsmi, kļūst nešķirami draugi. Bens nāk no bagātas un ietekmīgas aristokrātu ģimenes, kurai netrūkst ne privilēģiju, ne sabiedriskā svara. Savukārt Martins ir daudz pieticīgākas izcelsmes jaunietis, kuram ceļš uz panākumiem nav bruģēts ar ģimenes sakariem. Tomēr tieši atšķirības abus satuvina, un gadu gaitā viņu saikne kļūst daudz sarežģītāka un dziļāka par parastu draudzību.
Seriāla galvenie notikumi sākas brīdī, kad Martins tiek uzaicināts uz greznām Bena dzimšanas dienas svinībām viņa ģimenes lauku īpašumā. Tas šķiet kārtējais aristokrātiskās sabiedrības pasākums, kurā pulcējas politiķi, žurnālisti, uzņēmēji un seni draugi. Taču svinību priekšvakarā valstī sākas politiska krīze. Valdošās partijas līdera atkāpšanās rada iespēju Benam kandidēt uz daudz augstāku amatu, un uzmanības centrā nonāk ne tikai viņa politiskā nākotne, bet arī visa viņa dzīve. Martins saprot, ka pieaugošā publicitāte var atklāt gadiem slēptus notikumus, kurus abi ar Benu būtu vēlējušies atstāt pagātnē…
Svinam kopā!
"Tet+" Latvijas svētkos dāvina latviešu kino klasiku bez maksas!
"Tet+" ikvienam piedāvā bez maksas skatīties plašu latviešu kino klasikas izlasi. Svētku dāvana pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem – arī tiem, kas nav "Tet" klienti. Tā ir iespēja svētku laikā kopīgi baudīt Latvijas kino vērtības, no jauna atklāt iemīļotus stāstus un iepazīt arī jaunākos pašmāju darbus.
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