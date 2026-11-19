Teilore Svifta pēc 13 gadiem atgriežas uz prestižās kantri mūzikas balvu ceremonijas skatuves, taču vakara lielāko triumfu piedzīvo cita dziedātāja
Kantri mūzikas asociācijas (CMA) balvu ceremonijā trešdien Našvilā triumfēja dziedātāja Ella Lenglija, saņemot sešus apbalvojumus, arī ceremonijas galveno - gada mākslinieka - balvu.
Uz gada mākslinieka balvu pretendēja arī pagājušā gada uzvarētāja Leinija Vilsone, Kodijs Džonsons, Lūks Kombss un Kriss Steipltons.
Lenglijas dziesma "Choosin' Texas" tika godalgota kā gada dziesma un gada singls, bet dziesmas video saņēma gada mūzikas video balvu. Alabamā dzimušās un augušās mūziķes albums "Dandelion" tika godalgots kā gada albums.
Lenglija saņēma arī gada dziedātājas balvu. Gada dziedātāja balvu vīriešu konkurencē saņēma Kriss Steipltons.
Labākās vokālās grupas godalgu saņēma "The Red Clay Strays", bet dueta balvu - "Brooks & Dunn".
Mākslinieku vidū, kas uzstājās ceremonijā, bija arī Teilore Svifta. Viņa izpildīja dziesmu "I Knew It, I Knew You". Svifta pēdējo reizi CMA balvu ceremonijā uzstājās pirms 13 gadiem.
Ceremonija sākās ar veltījumu kantri leģendai Dollijai Pārtonei, kas no dzīves aizgāja augustā 80 gadu vecumā. Vakara vadītāja Leinija Vilsone kopā ar Vinsu Gilu izpildīja Pārtones 1974. gada hitu "I Will Always Love You".