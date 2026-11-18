Makolijs Kalkins komēdijā "Viens pats mājās"
2015. gadā aprit 25 gadi kopš uz ekrāniem iznāca populārā Ziemassvētku komēdija ar Makoliju Kalkinu galvenajā lomā – „Viens pats ...
"Kur visi palikuši?" Makolijs Kalkins atkal iejūtas leģendārajā Kevina lomā no "Viens pats mājās"
Filma "Viens pats mājās" (Home Alone) ir neatņemama Ziemassvētku laika sastāvdaļa. Atzīmējot filmas 36. gadadienu, tās galvenās lomas atveidotājs Makolijs Kalkins atkal iejuties Kevina Makalistera lomā.
Šoreiz viņš redzams ātrās ēdināšanas tīkla "McDonald's" svētku reklāmā, kas publiskota 17. novembrī – dienu pēc filmas pirmizrādes gadadienas. Filma pirmoreiz uz ekrāniem nonāca 1990. gada 16. novembrī, vēsta ASV izdevums "People".
Reklāmā 46 gadus vecais Kalkins atkal paliek viens, šoreiz "McDonald's" restorānā, kas sniega vētras dēļ slēgts apmeklētājiem. Aktieris izstaigā restorāna virtuvi un iepazīstina ar īpašo svētku piedāvājumu.
Makolijs Kalkins iepozē „Happy Socks” īso zeķīšu reklāmā
Kalkins par godu kampaņai izplatītā paziņojumā norādījis, ka šī sadarbība viņam dod iespēju no jauna izdzīvot filmas mirkļus kopā ar saviem bērniem. Aktieris kopā ar partneri Brendu Songu audzina divus dēlus.