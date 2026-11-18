Princese Keita un princis Viljams vizītē Mumbajā
17. novembra vakarā Mumbajā princese Keita kopā ar princi Viljamu apmeklēja "Earthshot" balvas pasniegšanas ceremoniju, kur abi pa zaļo paklāju ...
FOTO: princese Keita Mumbajā sarīko īstu modes paraugdemonstrējumu
Princese Keita un princis Viljams aizvadījuši savu pirmo kopīgo vizīti ārvalstīs pēdējo četru gadu laikā, apmeklējot Indijas pilsētas Mumbajas "Earthshot" balvas pasniegšanas ceremoniju.
Trīs dienu vizītē Indijā princis Viljams un princese Keita apmeklēja vairākus pasākumus, tostarp "Earthshot" ceremonijas balvu pasniegšanu un Mumbajas amatniecības skolu. Bbalvas ceremonijas vakarā pāris priecēja ar Indijas modes iedvesmotiem tērpiem, sarīkojot īstu stila paraugdemonstrējumu.
Uz "Earthshot" balvas ceremoniju Keita ieradās koši sarkanā Anarkali tērpā, ko veidojusi Indijas dizainere Mahima Mahajan. Tērps darināts no ar rokām austas zīda georgette — viegla, plūstoša auduma —, un to rotā tradicionālas Banarasi zelta detaļas, izšuvumi un stikla pērlītes. Tērpa košais tonis iegūts, izmantojot augu izcelsmes krāsvielas.
Princis Viljams bija ģērbies pēc pasūtījuma darinātā Bandhgala — klasiskā Indijas svinīgajā jakā, ko veidojis dizainers Manish Malhotra. Jaka tapusi Indijā, un tās pogas rotā roku izšuvumi. Karaliskais pāris uz ceremoniju ieradās pa zaļo paklāju, godinot pasākuma vides aizsardzības ievirzi.
Vides risinājumi, kas var mainīt nākotni
"Earthshot" balvas ceremonijā tika godināti pieci projekti un iniciatīvas, kas piedāvā risinājumus dažādām vides problēmām. Katrs laureāts saņēma vienu miljonu sterliņu mārciņu [1,2 miljonus eiro], lai attīstītu un paplašinātu savu darbību.
Uzrunā Viljams sacīja, ka šī desmitgade ir izšķirošs brīdis, lai īstenotu pozitīvas pārmaiņas vidē. Viņš uzsvēra, ka vēsturi veido ne tikai izaicinājumi, bet arī cilvēki, kuri uzdrošinās izaicinājumus pārvarēt. Keita savukārt runāja par cerību, ko dod uzņēmēji, organizācijas un zinātnieki, kas meklē risinājumus vides krīzei.
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Pāra vizīte ir viņu pirmā oficiālā kopīgā ārvalstu vizīte četru gadu laikā. Keitas ārstēšanās dēļ pēdējos gados viņas starptautiskie braucieni bijuši ierobežoti.
Amatniecība kā ilgtspējīgas modes daļa
Nākamajā dienā, pāra Indijas vizītes noslēgumā, Viljams un Keita apmeklēja "Chanakya School of Craft" — skolu, kas saglabā Indijas tekstila mantojumu un apmāca jaunās amatnieces. Tajā mācās aptuveni 150 sievietes no maznodrošinātām kopienām, apgūstot ap 300 dažādu tekstilapstrādes tehniku. Pēc mācībām viņas tiek mudinātas dibināt pašas savus uzņēmumus vai pievienoties plašākām darbnīcām.
Vizītes laikā princis un princese paši izmēģināja auduma apdrukāšanu: viņi izmantoja koka spiedogus ar Lielbritānijas augu motīviem un krāsvielu, lai veidotu zīda lakatu rakstus.