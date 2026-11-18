Pasaule vairs nebūs tāda, kā iepriekš - 13 gadus gaidītais "Grand Theft Auto VI" ir klāt!
13 gadus, divus mēnešus un vienu dienu — tik ilgi kulta franšīzes “Grand Theft Auto” cienītāji cieta dvēseles mokas, gaidot jauno spēli. Beidzot šis brīdis ir pienācis, tieši 19. novembra pusnaktī miljoniem videospēļu fanu visā pasaulē varēs sākt baudīt “Grand Theft Auto VI”.
Gluži kā Jaunā gada atnākšana, arī GTA VI spēlēšanas iespēja nebūs visiem pieejama uzreiz. Ja vēlaties būt starp pašiem pirmajiem, jāpasteidzas nokļūt, piemēram, Kiribati, kur šiem priekiem varēs nodoties 12 stundas pirms Latvijas. Priviliģētā stāvoklī būs arī spēlētāji Jaunzēlandē un Austrālijas austrumos, kur pusnakts iestāsies attiecīgi 11 un 9 stundas agrāk nekā Latvijā. Toties amerikāņiem nāksies aizvērt acis un aizbāzt ausis vēl 7 līdz 12 stundas pēc tam, kad spēle kļūs pieejama Latvijā, lai nezaudētu intrigu, priekšlaikus nejauši uzzinot sižeta detaļas. Tiem, kas nevēlas sev sabojāt sižeta atklāšanas prieku, būtu vēlams kādu laiku izvairīties no soctīkliem, kur noteikti būs pilns ar tā dēvētajiem spoileriem.
GTA VI darbība norisinās izdomātā ASV štatā Leonidā, kam par iedvesmu kalpojusi Florida. Tādējādi var teikt, ka spēle pēc gadsimta ceturkšņa atgriežas Maiami, kas pazīstama arī kā Vaissitija (Vice City). GTA VI turpina GTA V aizsākto tradīciju, proti, spēlei nav viena galvenā varoņa: ja iepriekšējā tie bija trīs (Frenklins Klintons, Maikls de santa un Trevors Filipss), tad šoreiz divi — Džeisons Divāls un Lūsija Kaminosa. Lūsija ir pirmā sieviete pilnvērtīgas galvenās varones godā.
Šī spēle būs pieejama tikai digitālā veidā, tai nav materiāla diska. Tas nozīmē, ka to nāksies lejupielādēt un, ņemot vērā fantastisko ažiotāžu, tas var prasīt daudz laika. Tādēļ dažādos padomos tiek ieteikts negaidīt līdz 19. novembrim un spēli pasūtīt iepriekš un sākt lejupielādi pēc iespējas ātrāk, tas palīdzēs izvairīties no iespējamām tehniskām problēmām iznākšanas dienā. Speciālisti brīdina, ka ir iespējami PSN, “Xbox Live” un interneta darbības traucējumi, kad iznākšanas dienā milzīgs ļaužu skaits vienlaikus mēģinās lejupielādēt vienu un to pašu apjomīgo spēli un pieslēgties tai savās konsolēs.
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Jāņem vērā, ka GTA VI, kas sākotnēji būs pieejama tikai “PlayStation 5”, kā arī “Xbox” Series X un Series S konsolēs, prasīs milzīgus resursus, ņemot vērā, ka tās pasaule būs apmēram divreiz lielāka par jau tā milzīgo GTA V izpētāmo pasauli. Mūsdienās dažkārt šķiet, ka konsolē vienlaikus iespējams glabāt tikai četras vai piecas lielas spēles, taču GTA VI aizņems tikpat daudz vietas, cik divas vai pat trīs citas milzīgās spēles kopā. Medijos vēsta, ka lejupielādētās spēles izmērs pārsniedz 200 GB, bet instalētais izmērs “PlayStation 5” būs 212 GB, savukārt “Xbox” Series X/S jārēķinās ar apmēram 234 GB.
Un vēl — tā kā spēle ir milzīga un tās pilnīga iziešana prasīs daudz vairāk laika, nekā ierasts citās GTA sērijas spēlēs, nedrīkst aizmirst par veselību. Spēlēšana aizgūtnēm kā zombjiem bez normāla miega un ēšanas reizēm nav tas labākais veids, kā izbaudīt tik ilgi gaidīto videospēli.
Skaidrs ir viens, šo spēli jau iznākšanas dienā spēlēs milzīgs ļaužu skaits, gan speciāli paņemot brīvdienu, gan izliekoties par slimiem! Jauns.lv jau vēstīja, ka, piemēram, ASV prognozē zaudējumus viena miljarda dolāru apmērā vienas dienas laikā sakarā ar to, ka ļoti daudz strādājošo vienkārši neieradīsies darbā.
Kaut gan “Rockstar Games” un tās mātesuzņēmums “Take-Two Interactive” nav oficiāli izpauduši spēles tapšanas budžetu, medijos tiek ziņots, ka tā ir izmaksājusi pasakainu summu — apmēram 1,5 miljardus dolāru. Taču nav jāšaubās, ka GTA VI ļoti ātri sevi atpelnīs ar uzviju. Līdzšinējais pasaules rekords pieder tās priekštecei GTA V, kas pirmo 24 stundu laikā nopelnīja 815,7 miljonus dolāru.
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Analīzes uzņēmums “Sensor Tower” otrdien paziņoja, ka aprēķinājis, ka iepriekšpasūtījumi jau sasnieguši 1,54 miljardus dolāru, miljarda slieksnis tika pārsniegts pirms sešām dienām, un jau pārdots apmēram 15,88 miljoni spēles eksemplāru. Salīdzinājumam GTA V bija saņēmis 7 miljonus iepriekšpasūtījumus un izdošanas dienā tika pārdoti 11 miljoni eksemplāru, pirmās nedēļas laikā šim rādītājam sasniedzot 16 miljonus. “Take-Two” atklāja, ka visas GTA franšīzes spēļu pārdošanas apjoms ir gandrīz 480 miljoni eksemplāru.
Jāpiebilst, ka iepriekšējā sērijas spēle GTA V ir visu laiku otrā vislabāk pārdotā spēle, kas 13 gadu laikā pārdota 235 miljonos eksemplāru. Līdz šim labāk veicies tikai “Mojang Studios” 2011. gadā izstrādātajam “Minecraft”, kas pārdots 425 miljonos eksemplāru. Salīdzinājumam — trešā vispelnošākā spēle ir "Rockstar Games" radītā “Red Dead Redemption 2”, kas kopš 2018. gada pārdevusi “tikai” 89 miljonus eksemplāru. Pirmajā piecdesmitniekā ir vēl divas GTA spēles — 43. vietā 2004. gada "San Andreas" ar 27,5 miljoniem eksemplāru un 50. vietā 2008. gada GTA IV ar 25 miljoniem.
Ar 480 miljoniem pārdoto eksemplāru “Grand Theft Auto” ir piektā populārākā videospēļu franšīze, pagaidām atpaliekot vien no “Mario” (950 mlj.), “Tetris” (520 mlj.), “Pokemon” (515 mlj.) un “Call of Duty” (500 mlj.). Nav jāšaubās, ka GTA VI ļoti ātri nodrošinās nokļūšanu otrajā vietā.
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“Grand Theft Auto” franšīzei ir sena vēsture, nākamgad tā svinēs apaļo 30 gadu jubileju. Pēc divarpus gadu pūlēm (darbs sākās jau 1995. gada 4. aprīlī!) 1997. gada 28. novembrī dienas gaismu ieraudzīja nelielas Skotijas pilsētas Dandī studijas “DMA Design” izstrādātā sērijas pirmā spēle, kas tā arī saucās “Grand Theft Auto”. Mūsdienu spēlētājiem neierastais divdimensiju skats netraucēja baudīt atvērto pasauli, kurā varēja īstenot visādas kriminālas fantāzijas, pildīt misijas vai vienkārši izpētīt pilsētas.
Starp citu, kādā GTA IV epizodē ir pamanāms kaut kas tāds, kas attāli atgādina Latvijas ģerboni. Tiesa, uz kastēm norādīts, ka tur ir degvīns no Krievijas...
Pirmās divas sērijas spēles bija divdimensiju, bet 2001. gada 23. oktobrī izdotās GTA III darbība notiek jau trīsdimensiju pasaulē. “DMA Design” pārtapa par “Rockstar North”, kuras paspārnē tapušas ļoti populārās “GTA Vice City” (2002. g.), “GTA San Andreas” (2004. g.), GTA IV (2008. g.), GTA V (2013. g.) un vairāki papildinājumi, tostarp “GTA Liberty City Stories” (2005. g.), “GTA Vice City Stories” (2006. g.), “GTA IV: The Lost and Damned” un “GTA IV: The Ballad of Tony Gay” (abas 2009. g.). GTA sērijas spēlēm ir raksturīgi, ka vairāki spēļu galvenie un ne tik galvenie varoņi var būt pārceļot uz citām spēlēm un pat piedzīvot ne visai patīkamas beigas.
Spēļu popularitāti veicināja daudzveidīgās mūzikas un melnā humora pārpilnās sarunu šovu radiostacijas, kā arī slavenu Holivudas aktieru un mūziķu piesaiste lomu ierunāšanā. Piemēram, GTA III savas balsis aizlienēja Frenks Vinsents (“The Sopranos”), Kails Maklahlins (“Twin Peaks”), Džo Pantoliano (“Memento”), nesen mirušais Maikls Medsens (“Kill Bill”). “Vice City” galveno varoni Tomiju Verseti ierunāja Rejs Liota (“Goodfellas”), bet galveno antivaroni, mafijas bosu Soniju Forelli — Toms Saizmors (“Witness Protection”), savu artavu deva leģendas Deniss Hopers un Bērts Reinoldss, bet “San Andreas” galveno ļauno varoni, policistu Frenku Tenpeniju ierunāja Semjuels L. Džeksons (“Pulp Fiction”), bet viņa rokaspuisi Ediju Pulaski — Holivudas superzvaigznes Šona Penna nelaiķa brālis Kriss Penns (“The Funeral”), ekscentrisko hipiju “Patiesību” ierunāja veterāns Pīters Fonda (“Easy Rider”), bet aģentu Maiko Toreno — Džeimss Vudss (“Once Upon A Time in America”). Savās lomās iejutušies arī pasaulslaveni mūziķi, piemēram, “GTA: Vice City Stories” sevi atveidoja Fils Kolinss, bet GTA IV — Igijs Pops.
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Jāpiebilst, ka 2020. gadā “Rockstar” komandu atstāja galvenais scenārists Dens Hauzers, kurš spēlēja galveno lomu ne tikai gandrīz visas GTA sērijas, bet arī “Red Dead Redemption”, “Manhunt” sēriju, kā arī, piemēram, “Bully” un “Max Payne 3” spēļu tapšanā.