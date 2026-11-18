Mārtiņš Kanters atklāj, ko darīs pēc aiziešanas no darba "Latvijas Radio 2"
Dziedātājs Mārtiņš Kanters pēc septiņarpus nostrādātajiem gadiem pielicis punktu darbam "Latvijas Radio 2" ēterā. Tagad viņš plāno vairāk pievērsties profesionālajai darbībai, kur īstenos jaunas ieceres un eksperimentus.
“Tas ir man raksturīgi. Ilgi briestu pārmaiņām un tad ātri to izdaru. Par šādu soli biju domājis jau ilgi, un pēdējais lēmums nāca diezgan strauji. Sapratu, ka ir jāliek punkts un šobrīd pietiek. Par darba attiecību pārtraukšanu ar Radio man nav nekādu noslēpumu. Šis ir viens no tiem retajiem gadījumiem, kad esmu aizgājis no darba cilvēcīgi un normāli. No radio šķīros ar smaidu un prieku. Un neesmu pārgājis uz citu mediju – radio. No šī darba aizgāju tāpēc, ka fiziski vairs nepietiek visam laika. Ja runājam par šo situāciju, salīdzinu sevi ar tanti, kas zālē sēž uz pieciem krēsliem un mēģina uz visiem pieciem nosēdēt. Un nevienu citu nelaiž vietā un ne no viena krēsla arī neatsakās," žurnālam "Kas Jauns" saka Kanters.
Pēc paziņojuma, ka vairs nestrādās radio, Mārtiņš saņēmis daudz labu vārdu no klausītājiem, kas atzinuši, ka nav priecīgi par viņa lēmumu. “Bija patīkami un patiess prieks saņemt šādus atzinības vārdus. Iespējams, daudziem cilvēkiem ilgu laiku esmu bijis sabiedrotais, gluži kā rīta rituāls. Un, ja pēkšņi izjauc rituālu, tad liekas – ko tagad darīt!? To visu es saprotu. Vieta jau tukša nepaliks. Atradīs kādu foršu un sirsnīgu cilvēku, kas to aizpildīs.”
Mūziķis Mārtiņš Kanters izdod debijas dzejas krājumu "Cilvēcība"
26. septembrī, klajā nāk mūziķa un dziesmu autora Mārtiņa Kantera debijas dzejas krājums “Cilvēcība”.
Taujāts par nākotnes plāniem, Kanters atklāj: “Man ir daudz un dažādas lietas saistībā ar mūziku. Es turpinu to, ko esmu iesācis, organizēju koncertus gan sev, gan citiem māksliniekiem. Domāju jaunus projektus. Piedalos projektā "Latvijas Skolas soma", koordinēju citus māksliniekus un arī pats braucu pa Latvijas skolām. Tā ka esmu simtprocentīgi mūzikā un uzņēmējdarbībā. Man ir divi uzņēmumi. Beidzot gribas realizēt arī citus radošus plānus, kam tagad būs vaļa, jo rīti būs brīvāki. Ar laiku pēc radio darba sajutu nogurumu un acis krita ciet, jo diena sākās pulksten 5.30. Man top jaunas dziesmas, nākamgad būs jauna dzejas grāmata. Mēģinu arī sarakstīt lugu. Tā ka darba ir pilnas rokas! Man patīk eksperimentēt un izmēģināt kaut ko jaunu. Esmu ļoti atvērts, jo nevar zināt, kāds piedāvājums aiz stūra gaida. Reizēm ir tā vieta jāatbrīvo, lai ienāktu kaut kas cits.”
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