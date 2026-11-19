Domājāt, ka vaska figūras? Nē, tās ir prinča Viljama un princeses Ketrīnas kūkas viņu dabiskā augumā
Lielbritānijā norisinājusies viena no pasaulē lielākajām kūku dekorēšanas un konditorejas izstādēm "Cake International". Tūkstošiem eksponātu skaitā apmeklētāji varēja aplūkot arī no kūku masas veidotas Velsas prinča Viljama un princeses Ketrīnas figūras to dabiskā augumā.
"Veidot cilvēku figūras dabiskā augumā ir milzīgs prieks," atzīst godalgotā konditorejas izstrādājumu meistare Emma Džeina. Iespaidīgā mākslas darba tapšanai bija nepieciešami trīs mēneši, 60 kilogrami cukura masas un 20 kilogrami modelēšanas šokolādes. Karaliskā pāra figūras bija izstādes centrālais eksponāts, un tās izvietoja uz Bakingemas pils balkona kopijas. Izstāde norisinājās NEC izstāžu centrā netālu no Birmingemas.
Prinča Viljama un princeses Ketrīnas figūras no kūku masas
Organizatori šo pasākumu dēvē par pasaulē lielāko kūku dekorēšanas un konditorejas izstādi. Tā pirmo reizi notika 1994. gadā un kopš tā laika pulcē konditorejas māksliniekus, maizniekus un šokolādes meistarus no visas pasaules. Emmai Džeinai, kura nāk no Aberdēras pilsētas Dienvidvelsā un ir šā gada izstādes galvenā māksliniece, pēdējās dienas pirms darba pabeigšanas aizritējušas saspringtā darbā, cenšoties visu pagūt laikā uz pasākuma atklāšanu. "Viņu galvas man vajadzēja sākt veidot jau augustā, taču tolaik valdīja tik liels karstums, ka strādāt ar modelēšanas šokolādi bija neiespējami," stāsta māksliniece.
Karaliskā pāra figūru ķermeņi veidoti no zefīriem un uzpūstiem rīsiem, kas pēc tam pārklāti ar cukura masu. Neskaitāmas stundas veltītas sejas vaibstu, apģērba un vissīkāko detaļu izstrādei, lai figūras pēc iespējas precīzāk līdzinātos īstajiem cilvēkiem. Šis nav pirmais mākslinieces Emmas Džeinas darbs, kas izpelnījies plašu uzmanību. Iepriekš viņa dabiskā augumā atveidojusi arī popmūzikas leģendu Maiklu Džeksonu, karali Čārlzu III un Anglijas karalieni Elizabeti I.
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Lai gan māksliniecei patīk izaicinājums atveidot pasaulē pazīstamas personības, viņa atzīst, ka šoreiz atbildības sajūta bijusi īpaši liela. "Viljamu un Ketrīnu mīl visi. Es ļoti vēlējos Ketrīnu atveidot pēc iespējas skaistāk, jo viņa ir brīnišķīgs cilvēks gan ārēji, gan iekšēji," saka Džeina.
Izstādes apmeklētāji varēja nofotografēties uz Bakingemas pils balkona kopijas līdzās karaliskā pāra figūrām. Tomēr, lai gan tās veidotas no ēdamiem materiāliem, apēšanai šie mākslas darbi nebija paredzēti. "Šādi darbi parāda, ko iespējams radīt, izmantojot cukuru un modelēšanas šokolādi," skaidro māksliniece.
Pie izstādes ieejas apmeklētājus sagaidīja vēl viena iespaidīga kūka – dabiskā augumā veidota televīzijas raidījumu vadītājas Elisonas Hamondas figūra, kuru darinājusi cita kūku meistare – godalgotā konditore Zoja Hopkinsone. "Mēs lepojamies, ka izstādē varam godināt īstu Birmingemas simbolu," norāda organizatori par TV personību, kura dzimusi un augusi šajā pilsētā. Savukārt konditorejas māksliniece Dija Pala bija pagatavojusi pavisam citādu pārsteigumu. Solihalā dzīvojošā konditore, kura internetā kļuvusi pazīstama ar savām neticami reālistiskajām kūkām, izveidojusi pirātu karalienes tematikai veltītu instalāciju. Tās centrā bija dzīru galds, kas izskatījās klāts ar sapuvušiem un pelējuma pārņemtiem ēdieniem, lai gan patiesībā tie visi bija veidoti no svaigām un ēdamām sastāvdaļām.
"Es veidoju veselu vakariņu galdu ar ēdieniem, kas izskatās pretīgi, sapelējuši un sapuvuši," pirms izstādes atklāja māksliniece. "Man jau galva griežas no pētīšanas, kā ēdiens izskatās, kad tas sāk bojāties. Kā mainās gaļas krāsa, kā uz maizes aug pelējums, kā atveidot tā pūkaino virsmu vai pretīgās gļotas, kādas var redzēt gaļas pīrāga iekšpusē."
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Izstādes "Cake International" konkurss tiek uzskatīts par vienu no prestižākajiem kūku dekorēšanas pasaulē. Tajā piedalās meistari no dažādām valstīm, sacenšoties desmitiem kategorijās. Pala šajā izstādē pirmo reizi piedalījās pirms astoņiem gadiem. Toreiz viņa ieguva godalgu par tradicionālo indiešu Divali svētku mielasta atveidojumu, kura tapšanā iedvesmojās no savām saknēm Kalkutā. "Kad par šo darbu izstādē "Cake International" saņēmu zelta godalgu, izjutu tādu lepnumu, kādu nekad iepriekš nebiju piedzīvojusi," atceras konditore. Kopš tā laika viņa sadarbojusies ar vairākiem lieliem zīmoliem un piedzīvojusi arī neparastas situācijas. Reiz lidostas drošības pārbaudē viņai nācies skaidrot, kāpēc bagāžā atrodas šampūna pudeles, kas izskatās gluži kā īstas, lai gan patiesībā tās bija pagatavotas no kūkas masas. "Es vēlos radīt arvien vairāk kūku, kas liek cilvēku elpai aizrauties. Gribu turpināt pētīt robežas tam, ko iespējams paveikt ar ēdamo konditorejas mākslu," saka Pala.