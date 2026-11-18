Jaunais Džeimss Bonds ir atrasts, bet kura skaistule kļūs par viņa partneri? Viena aktrise izvirzījusies favorītes lomā
Pēc ilgiem minējumiem beidzot kļuvis zināms, kurš aktieris turpmāk atveidos leģendāro britu slepeno aģentu Džeimsu Bondu. Šis gods uzticēts 40 gadus vecajam Robertam Patinsonam, taču tagad Holivudā sākušās jaunas diskusijas — kura aktrise kļūs par viņa ekrāna partneri? Starp iespējamajām pretendentēm tiek minētas vairākas pasaulslavenas skaistules, tostarp Sidnija Svīnija, Zendaja un Margo Robija, tomēr viena aktrise šobrīd izvirzījusies favorītes lomā.
Jaunās filmas režisors būs Denī Vilnēvs, kurš veidojis tādus pasaulslavenus kinodarbus kā “Kāpa” un “Pa asmeni skrejošais 2049”. Scenāriju raksta Stīvens Naits, bet filmas nonākšana uz ekrāniem tiek gaidīta 2028. gadā. Tomēr līdz ar jaunā Bonda izziņošanu fanu uzmanība pievērsta citam jautājumam — kura aktrise kļūs par viņa partneri?
Gadu gaitā Bonda meitenes lomas atveidojušas tādas Holivudas leģendas kā Ursula Andersa, Džeina Seimūra, Eva Grīna un Halle Berija. Dalība slavenajā spiegu filmu franšīzē daudzām aktrisēm kļuvusi par nozīmīgu pavērsienu karjerā. Kā vēsta britu izdevums “HELLO!”, arī šoreiz uz prestižo lomu tiek minētas vairākas populāras aktrises. Turklāt vienai no viņām, iespējams, jau ticis izteikts piedāvājums.
Par vienu no ticamākajām pretendentēm uz nākamās Bonda meitenes lomu kļuvusi 32 gadus vecā amerikāņu aktrise Margarēta Kvolija, kura pēdējos gados izpelnījusies ievērojamu atzinību par lomām seriālā “Maid” un šausmu filmā “Substance”, kurā viņa filmējās kopā ar Demiju Mūru. Īpašu uzmanību Kvolija piesaistīja 2025. gada “Oskara” balvu pasniegšanas ceremonijā, kad piedalījās muzikālā priekšnesumā, kas bija veltīts Džeimsa Bonda filmu vēsturei. Toreiz daļa skatītāju jau izteica pieņēmumus, ka aktrise būtu lieliski piemērota nākamās Bonda meitenes lomai.
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Turklāt pēdējā laikā izskanējušas neapstiprinātas ziņas, ka Kvolijai šī loma jau piedāvāta. Sākotnēji gan baumas bija saistītas ar citu iespējamo Bonda atveidotāju — britu aktieri Kalumu Tērneru. Lai gan tagad oficiāli apstiprināts, ka slepeno aģentu spēlēs Patinsons, Kvolija joprojām ir viena no galvenajām pretendentēm.
Mārgarita Kvolija un viņas “baso kāju” apavi filmas pirmizrādes vakarā
Arī izklaides industrijai veltītajos prognožu tirgos viņas vārds izvirzījies priekšplānā, apsteidzot vairākas citas slavenas aktrises. Tomēr pati kinostudija šīs baumas pagaidām nav komentējusi.
Vēl viena bieži apspriesta pretendente ir 29 gadus vecā Sidnija Svīnija, kura pasaules slavu ieguva ar lomu seriālā “Eiforija”, bet vēlāk filmējusies arī tādos projektos kā “Mīlu tevi ienīst” un “Mājkalpotāja”. Aktrises kandidatūru publiski atbalstījis arī Holivudas režisors Pols Feigs, raksturojot viņu kā ārkārtīgi profesionālu, gudru un talantīgu. Taču pašai Svīnijai ir nedaudz citāds skatījums.
Runājot par iespējamo dalību slavenajā filmu franšīzē, aktrise norādījusi, ka viņai, iespējams, būtu vēl interesantāk atveidot pašu slepeno aģentu, nevis viņa romantisko partneri. Neraugoties uz to, Svīnijas vārds joprojām regulāri parādās iespējamo Bonda meiteņu sarakstos.
Holivudas zvaigzne Sidnija Svīnija uz sarkanā paklāja, dzīvē un lomās
Holivudas zvaigzne Sidnija Svīnija uz sarkanā paklāja, dzīvē un lomās.
Starp potenciālajām aktrisēm tiek minēta arī Zendaja, kura jau piedalījusies vairākās pasaulslavenās filmu franšīzēs, tostarp “Zirnekļcilvēks” un “Kāpa”. Turklāt viņa jau sadarbojusies ar jaunās Bonda filmas režisoru Denī Vilnēvu, kas dažu fanu acīs varētu būt papildu priekšrocība.
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Cita skaļa pretendente ir austrāliešu aktrise Margo Robija, kura pēc milzīgajiem filmas “Bārbija” panākumiem kļuvusi par vienu no pieprasītākajām Holivudas zvaigznēm. Fani sociālajos tīklos jau iztēlojas, kā Robija un Patinsons izskatītos kopā uz lielā ekrāna, un daudzi uzskata, ka abi veidotu īpaši iespaidīgu pāri. Tomēr pagaidām nekas neliecina, ka kādai no abām aktrisēm būtu oficiāli piedāvāta loma.
Aktrise Margota Robija
Aktrise Margota Robija.
Interesants pavērsiens saistīts ar 30 gadus veco britu aktrisi Florenci Pjū, kura pazīstama gan no “Marvel” filmām, gan kinolentes “Kāpa: Otrā daļa”. Pjū vairākkārt pierādījusi, ka spēj pārliecinoši atveidot arī fiziski sarežģītas asa sižeta lomas, tādēļ viņas kandidatūra šķiet piemērota spiegu filmu pasaulei. Tomēr pēc ziņām par Patinsona apstiprināšanu Bonda lomā aktrise esot nosūtījusi režisoram Denī Vilnēvam visai amizantu ziņu. Viņa apsveikusi režisoru ar jaunā Bonda atrašanu un pajautājusi, vai filmā neesot kāda loma arī aptuveni 163 centimetrus garai ļaundarei. Tas liecina, ka Pjū, iespējams, daudz labprātāk atveidotu Bonda pretinieci, nevis viņa mīļoto.
Jaunā stila ikona - aktrise Florence Pjū
Savukārt daļa franšīzes cienītāju cer uz pavisam citu pavērsienu — aktrises Anas de Armasas atgriešanos. Kubiešu izcelsmes aktrise jau piedalījās 2021. gada filmā “Nav laika mirt”, kurā atveidoja apburošo un prasmīgo aģenti Palomu. Lai gan viņas tēls filmā parādījās salīdzinoši īsu brīdi, skatītāji to uzņēma ar lielu sajūsmu. Tagad sociālajos tīklos izskan aicinājumi ļaut aktrisei atgriezties pie šīs lomas, lai gan pagaidām nav zināms, vai jaunajā filmā vispār paredzēta kāda saikne ar iepriekšējo Bonda ēru.
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Iespējamo pretendenšu sarakstā iekļauta arī britu aktrise Marisa Abela, kura atveidoja Eimiju Vainhausu biogrāfiskajā filmā “Back to Black”. Viņa jau guvusi pieredzi spiegu trillera žanrā, piedaloties filmā “Black Bag” kopā ar Maiklu Fasbenderu un kādreizējo Bonda filmu zvaigzni Naomiju Herisu.
Savukārt vēl viena iespējama pretendente ir seriāla “Eiforija” aktrise Hantere Šēfere, kura piedalās arī zinātniskās fantastikas projektā “Blade Runner 2099”. Ja Šēfere iegūtu Bonda romantiskās partneres lomu, tas kļūtu par vēsturisku notikumu franšīzē, jo viņa būtu pirmā transpersona šādā lomā.
Lai gan iespējamās pretendentes jau izraisījušas plašas diskusijas, kinostudija “Amazon MGM Studios” pagaidām nav oficiāli apstiprinājusi nevienu aktrisi nākamās Bonda filmas galvenajai sieviešu lomai.
Ņemot vērā, cik nozīmīgu vietu Džeimsa Bonda filmu vēsturē vienmēr ieņēmušas viņa ekrāna partneres, nākamās Bonda meitenes izziņošana varētu kļūt par vienu no skaļākajiem jaunumiem izklaides industrijā.