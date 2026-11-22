Par vienu seriāla sēriju - pat divi miljoni dolāru! Atklāts, cik iespaidīgas summas pelna Holivudas lielākās zvaigznes
Lai gan Holivudā pēdējos gados samazinājies jaunu seriālu skaits un izklaides industrija piedzīvo būtiskas pārmaiņas, pasaulslavenās kino un televīzijas zvaigznes par darbu mazajā ekrānā joprojām saņem galvu reibinošus honorārus. Izrādās, ka tādi aktieri kā Dženifera Anistone, Rīza Viterspūna un Silvestrs Stallone par vienu seriāla epizodi var nopelnīt pat divus miljonus ASV dolāru.
Straumēšanas platformu straujā attīstība pēdējās desmitgades laikā ievērojami mainījusi Holivudas spēles noteikumus. Ja agrāk lielākās kinozvaigznes televīzijas seriālos piedalījās salīdzinoši reti, tad šodien pat pasaulslaveni aktieri labprāt piekrīt lomām mazajā ekrānā. Viens no galvenajiem iemesliem ir iespaidīgais atalgojums, ko piedāvā tādas straumēšanas platformas kā “Apple TV”, “Netflix”, “Amazon Prime Video” un “Paramount+”.
Lai gan pēdējos gados jaunu seriālu ražošana samazinājusies un konkurence par lomām kļuvusi sīvāka, izklaides industrijas lielākās zvaigznes joprojām var rēķināties ar miljoniem dolāru lieliem honorāriem. Starp vislabāk atalgotajām televīzijas aktrisēm šobrīd ir Dženifera Anistone un Rīza Viterspūna, kuras atveido galvenās lomas populārajā “Apple TV” seriālā “The Morning Show”. Abas Holivudas zvaigznes par katru seriāla epizodi saņem aptuveni divus miljonus ASV dolāru. Tas nozīmē, ka par desmit sēriju sezonu katra no aktrisēm var nopelnīt aptuveni 20 miljonus ASV dolāru.
Tikpat iespaidīgu atalgojumu saņem arī leģendārais asa sižeta filmu aktieris Silvestrs Stallone. 80 gadus vecais aktieris, kurš skatītājiem vislabāk pazīstams no filmām par Rokiju un Rembo, jau vairākas sezonas atveido galveno lomu krimināldrāmā “Tulsa King”. Tiek lēsts, ka par vienu šī seriāla epizodi Stallone saņem aptuveni divus miljonus dolāru.
Iespaidīgus honorārus saņem arī populārā detektīvkomēdijas seriāla “Only Murders in the Building” zvaigznes. Selēna Gomesa, Stīvs Mārtins un Mārtins Šorts, seriālam gatavojoties jau sestajai sezonai, katrs par vienu epizodi nopelna vairāk nekā miljonu dolāru.
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Savukārt aktrise Dženifera Gārnere, kura atveido galveno lomu straumēšanas platformas “Peacock” seriālā “The Five-Star Weekend”, arī pārsniegusi viena miljona dolāru honorāra robežu par epizodi. Seriāls pirmizrādi piedzīvoja šā gada jūlijā un jau ticis pagarināts uz otro sezonu.
Tomēr šīs nebūt nav vienīgās Holivudas zvaigznes, kuras par vienu seriāla epizodi saņem astronomiskas summas. Arī asa sižeta filmu zvaigznes Krisa Prata honorārs par dalību seriālā “The Terminal List” sasniedz divus miljonus dolāru par epizodi. Iespaidīgu atalgojumu saņem arī leģendārais Harisons Fords, kuram dalība komēdijseriālā “Shrinking” ienes aptuveni 1,3 miljonus dolāru par epizodi. Tikpat saņem viņa kolēģis Džeisons Sīgels, savukārt britu aktiera Keneta Branas honorārs par seriālu “Laird” sasniedz aptuveni 1,4 miljonus dolāru.
Miljonu dolāru robežu sasnieguši arī tādi pasaulslaveni aktieri kā Roberts de Niro, Nikolass Keidžs, Džeiks Džilenhols un Zendaja. Savukārt seriāla “Dutton Ranch” zvaigznēm Kellijai Reilijai un Kolam Hauzeram paredzēts aptuveni 1,2 miljonu dolāru atalgojums par katru epizodi.
Kā norāda izklaides industrijas pārstāvji, šādas summas vēl pirms dažiem gadiem televīzijā šķita gandrīz neiedomājamas. “Nepieciešamība pēc zvaigznēm, kuras spēj piesaistīt skatītājus seriāliem, ir lielāka nekā jebkad agrāk,” izdevumam “Variety” atklāj kāds talantu aģents, uzsverot, ka savulaik divu miljonu dolāru honorārs par vienu televīzijas epizodi būtu bijis kaut kas nedzirdēts.
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Viens no galvenajiem iemesliem ir ne tikai iespaidīgais atalgojums, bet arī ievērojami ērtāks darba grafiks. Agrāk amerikāņu televīzijas seriālu sezonās nereti bija 22 epizodes, kas nozīmēja ilgus un nogurdinošus filmēšanas mēnešus, taču mūsdienās straumēšanas platformas bieži veido tikai sešu, astoņu vai desmit sēriju sezonas. Tas ļauj aktieriem salīdzinoši īsā laikā nopelnīt vairākus miljonus dolāru un vienlaikus piedalīties arī citos projektos.
Šāda sistēma īpaši izdevīga kinozvaigznēm, kurām Holivudā vairs netiek piedāvāts tik daudz lielu kinolomu kā agrāk. Spilgts piemērs tam ir Nikola Kidmena, kura pēdējos gados regulāri piedalījusies vairākos televīzijas projektos.
Lai gan Holivudas lielākās zvaigznes turpina saņemt miljoniem dolāru, situācija ir ievērojami sarežģītāka mazāk pazīstamiem aktieriem. Televīzijas industrijā sarucis stabilu darba iespēju skaits aktieriem, kuri savulaik varēja labi nopelnīt, regulāri piedaloties dažādos seriālos un izmēģinājuma epizodēs.
Agrāk pat dalība seriālā, kas neguva lielus panākumus, varēja nodrošināt aktierim pienācīgus ienākumus, taču tagad jaunu projektu ir mazāk, savukārt sezonas kļuvušas īsākas. Tas nozīmē, ka milzīgie honorāri galvenokārt tiek piedāvāti pašām atpazīstamākajām zvaigznēm, kuru vārdi vien spēj piesaistīt skatītāju uzmanību.
Interesanti, ka, neraugoties uz straumēšanas platformu dominanci, iespaidīgu atalgojumu joprojām iespējams saņemt arī tradicionālajos televīzijas kanālos. Kā norāda nozares pārstāvji, pazīstami aktieri, kuri piekrīt galvenajām lomām šādos seriālos, jau pirmajā sezonā var saņemt no 250 000 līdz 350 000 dolāru par epizodi. Ja seriāls kļūst populārs un tiek turpināts, honorāri var ievērojami pieaugt.
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Starp zvaigznēm, kuras pēdējā laikā atgriezušās tradicionālajā televīzijā, ir Felisitija Hafmena, Pīters Krauze, Blērs Andervuds un Houpa Deivisa. Tomēr visdāsnākos honorārus joprojām piedāvā “Apple TV”, kam seko tādi izklaides industrijas milži kā HBO un “Amazon”. Savukārt “Disney” piederošie televīzijas zīmoli, tostarp FX, biežāk koncentrējas uz pašu projektu kvalitāti un sižetiem, nevis milzīgu summu piedāvāšanu slaveniem aktieriem.
Tādējādi, lai gan Holivudā bieži tiek runāts par izklaides industrijas krīzi un sarūkošām darba iespējām, lielāko zvaigžņu honorāri liecina par pavisam citu realitāti. Mūsdienās aktierim vairs nav obligāti jāfilmējas lielbudžeta kinofilmā, lai saņemtu miljoniem dolāru. Dažkārt pietiek ar vienu veiksmīgu televīzijas seriālu.